San Cataldo, assolto l'ex amministratore della Geo Agriturismo per non aveva versato i contributi ai dipendenti

Gli avvocati Falzone: "Vicenda paradossale. La cooperativa era gestita direttamente da Cosa Nostra"

Redazione

Assolto l’ex amministratore della Geo Agriturismo Giovanni Baglio. L’imprenditore di San Cataldo era stato portato a processo per non aver versato i contributi previdenziali e le ritenute operate sulle retribuzioni dei dipendenti della cooperativa e per non aver comunicato i dati obbligatori a fini previdenziali. Il Giudice Marco Milazzo ha accolto la tesi difensiva degli avvocati Salvatore Falzone e Antonino Falzone, secondo i quali il fatto non costituiva reato.

“La vicenda – hanno detto in aula i difensori dell’imputato - è davvero paradossale. Baglio, vittima della mafia, era oggettivamente impossibilitato a versare i contributi allo Stato. Era infatti Cosa Nostra a gestire e controllare direttamente la Geo Agriturismo. Baglio era soltanto formalmente l’amministratore della società, che negli anni scorsi si occupava della raccolta dei rifiuti e della pulizia del vecchio cimitero. Non lui ma i membri dell’associazione criminale avrebbero dovuto rispondere dei reati contestati”.

Come dimostrato dalla documentazione prodotta dagli avvocati nel corso del dibattimento, la vicenda va infatti inserita nel contesto storico dell’“operazione Pandora” su mafia e appalti, coordinata dalla direzione distrettuale antimafia di Caltanissetta, che nel 2018 ha portato all’arresto di sedici persone indagate a vario titolo per associazione a delinquere di stampo mafioso, estorsione, turbativa d’asta, corruzione e altri reati contro la pubblica amministrazione.

“I sodali – hanno affermato ancora gli avvocati Falzone - discutevano tra loro perfino sulla registrazione dei turni di lavoro dei dipendenti. Dopo essersi fatti assumere attraverso minacce e intimidazioni, gli appartenenti alla famiglia mafiosa avevano assunto il controllo di fatto della cooperativa. A Giovanni Baglio è stata anche puntata una pistola alla testa. Di qui il paradosso: un imprenditore costretto ad assumere mafiosi viene poi chiamato a rispondere di non aver versato i contributi dei dipendenti assunti per volontà mafiosa”.



