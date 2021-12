Attualita 409

San Cataldo, assessori donano parte della loro indennità per abbellire due fontane

Gesto di solidarietà da parte del vicesindaco Guttilla e dell'assessore Spinello

Redazione

Un regalo alla città di San Cataldo durante questo clima di feste natalizie giunge dal vicesindaco Marianna Guttilla e dall'assessore Gabriella Spinello che hanno deciso di donare parte delle loro indennità per abbellire le due fontane del Palazzo Municipale. “Un omaggio gentile - così lo definiscono i due assessori della giunta Comparato, - in un momento in cui la nostra Comunità ha estremo bisogno di ripartire, ma anche un modo per ringraziare i cittadini per la fiducia che ci hanno concesso.

La comunità Sancataldese potrà, così, vivere e godere di spazi comuni decorati e ripristinati in occasione delle festività del Natale, con l'augurio che la nostra comunità ritorni alla vivacità creativa che da tempo è stata smarrita a causa degli accadimenti degli ultimi anni che hanno travolto il nostro Comune”. Guttilla e Spinello hanno voluto fortemente investire sul materiale decorativo e di abbellimento, per far rivivere il paese, partendo dai luoghi di ritrovo e dal di città. “I nostri ringraziamenti – dicono – vanno alle ditte "Il giardiniere" di Michele Sberna e “GreenMax” di Salvatore Randazzo, per aver accolto con grande spirito di collaborazione e grande cuore la nostra richiesta, a tal punto da contribuire omaggiando la lavorazione tecnica e floreale”.

“Infine, abbiamo voluto donare un momento di spensieratezza ai più piccoli attraverso l’acquisto di una mega slitta e di un albero che addobberanno il nostro corso in questi eventi natalizi e che allieteranno famiglie, grandi e piccini” – concludono Marianna Guttilla e Gabriella Spinello.





