Attualita 647

San Cataldo, arrivano due milioni e mezzo per la manutenzione delle strade

A darne notizia è il sindaco di San Cataldo Gioacchino Comparato e l'assessore Salvatore Emma

Redazione

27 Luglio 2022 15:47 Condividi Notizia Facebook Twitter LinkedIn Email https://www.seguonews.it/san-cataldo-arrivano-due-milioni-e-mezzo-per-la-manutenzione-delle-strade Copia Link Condividi Notizia

“Abbiamo una bellissima notizia per tutta la comunità Sancataldese. Con decreto del Ministero dell'Interno, in data 18 luglio, infatti, sono stati assegnati al Comune di San Cataldo finanziamenti per complessivi 2 milioni e mezzo di euro. I lavori sono relativi ad alcuni interventi tesi al rifacimento di cinque strade”. A darne notizia è il sindaco di San Cataldo Gioacchino Comparato. “Siamo particolarmente soddisfatti per il lavoro svolto dagli uffici comunali, - continua il primo cittadino - capaci di intercettare risorse importanti per il nostro territorio”.

“Si tratta di importanti interventi che consentiranno di di migliorare notevolmente la situazione viaria del nostro comune” - aggiunge l’assessore Salvatore Emma. Comparato e Emma spiegano quali sono gli interventi previsti: “Anzitutto il prolungamento della via Peppino Impastato, che attualmente congiunge la via Babbaurra con l'incrocio della via San Nicola. L'intervento programmato intende prolungare la suddetta via Peppino Impastato, fino al congiungimento con la ex Sp 6, al fine di realizzare una circonvallazione che consenta di fare defluire il traffico proveniente da Caltanissetta, verso la zona industriale di San Cataldo e in direzione di Serradifalco. Questa nuova arteria permetterà di sgravare una notevole mole di traffico veicolare che attualmente attraversa tutto il centro abitato, fornendo un agevole sbocco a tutto il traffico in entrata nel nostro centro abitato. E ancora, si prevede un intervento di manutenzione straordinaria con opere di contenimento a difesa di un tratto di strada a valle di Via Aldo Moro (quartiere Pizzo Carano), in tal senso, si realizzeranno opere di sostegno a salvaguardia di un tratto di strada già interessato da fenomeni franosi che compromettono la sicurezza stradale. E poi, ancora, il ripristino della strada comunale Gabbara. Tanti cittadini, in questi mesi, ci hanno scritto chiedendo un intervento su tale strada, praticata da molti e utilizzata anche per raggiungere il bosco Gabbara e dal Parco minerario, oggetto di una sempre più crescente attenzione. Il collegamento da ripristinare prenderà in considerazione la strada comunale Gabbara, e l’interpoderale di collegamento fino alla Sp 33 (zona Europark).

Altro intervento finanziato è quello dei lavori di manutenzione in c.da Giganna, lì si procederà con interventi di manutenzione e rifacimento della pavimentazione della sede stradale. E poi ancora, lavori di manutenzione straordinaria e recupero della strada comunale “matileo”, di collegamento tra la Sp 15 e la Sp 37. Anche in questo caso si provvederà al rifacimento della sede stradale dell’arteria di collegamento tra le due strade provinciali”. “Interventi importantissimi appunto, come ad esempio il prolungamento di via Peppino Impastato che darà ‘ossigeno’ a tutta la viabilità cittadina. In questo senso, un plauso va al lavoro svolto dall’Assessore Emma e a tutto l’Ufficio tecnico del Comune di San Cataldo che anche in un momento difficile come questo, e con pochissimo personale a disposizione, è stato in grado di intercettare importanti misure per portare risorse preziose alla nostra città” conclude Comparato.



"Abbiamo una bellissima notizia per tutta la comunità Sancataldese. Con decreto del Ministero dell'Interno, in data 18 luglio, infatti, sono stati assegnati al Comune di San Cataldo finanziamenti per complessivi 2 milioni e mezzo di euro. I lavori sono relativi ad alcuni interventi tesi al rifacimento di cinque strade". A darne notizia è il sindaco di San Cataldo Gioacchino Comparato. "Siamo particolarmente soddisfatti per il lavoro svolto dagli uffici comunali, - continua il primo cittadino - capaci di intercettare risorse importanti per il nostro territorio". "Si tratta di importanti interventi che consentiranno di di migliorare notevolmente la situazione viaria del nostro comune" - aggiunge l'assessore Salvatore Emma. Comparato e Emma spiegano quali sono gli interventi previsti: "Anzitutto il prolungamento della via Peppino Impastato, che attualmente congiunge la via Babbaurra con l'incrocio della via San Nicola. L'intervento programmato intende prolungare la suddetta via Peppino Impastato, fino al congiungimento con la ex Sp 6, al fine di realizzare una circonvallazione che consenta di fare defluire il traffico proveniente da Caltanissetta, verso la zona industriale di San Cataldo e in direzione di Serradifalco. Questa nuova arteria permetterà di sgravare una notevole mole di traffico veicolare che attualmente attraversa tutto il centro abitato, fornendo un agevole sbocco a tutto il traffico in entrata nel nostro centro abitato. E ancora, si prevede un intervento di manutenzione straordinaria con opere di contenimento a difesa di un tratto di strada a valle di Via Aldo Moro (quartiere Pizzo Carano), in tal senso, si realizzeranno opere di sostegno a salvaguardia di un tratto di strada già interessato da fenomeni franosi che compromettono la sicurezza stradale. E poi, ancora, il ripristino della strada comunale Gabbara. Tanti cittadini, in questi mesi, ci hanno scritto chiedendo un intervento su tale strada, praticata da molti e utilizzata anche per raggiungere il bosco Gabbara e dal Parco minerario, oggetto di una sempre più crescente attenzione. Il collegamento da ripristinare prenderà in considerazione la strada comunale Gabbara, e l'interpoderale di collegamento fino alla Sp 33 (zona Europark). Altro intervento finanziato è quello dei lavori di manutenzione in c.da Giganna, lì si procederà con interventi di manutenzione e rifacimento della pavimentazione della sede stradale. E poi ancora, lavori di manutenzione straordinaria e recupero della strada comunale "matileo", di collegamento tra la Sp 15 e la Sp 37. Anche in questo caso si provvederà al rifacimento della sede stradale dell'arteria di collegamento tra le due strade provinciali". "Interventi importantissimi appunto, come ad esempio il prolungamento di via Peppino Impastato che darà ?ossigeno' a tutta la viabilità cittadina. In questo senso, un plauso va al lavoro svolto dall'Assessore Emma e a tutto l'Ufficio tecnico del Comune di San Cataldo che anche in un momento difficile come questo, e con pochissimo personale a disposizione, è stato in grado di intercettare importanti misure per portare risorse preziose alla nostra città" conclude Comparato.

© Riproduzione riservata

Ti potrebbero interessare