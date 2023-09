Attualita 847

San Cataldo, all'istituto "Carducci" prosegue l'iniziativa dello zaino digitale: previsti gli incontri con i genitori

Gli appuntamenti per conoscere le moderne tecnologie si svolgeranno dal 18 al 22 Settembre, dalle 15,00 alle 16,15 o dalle 16,30 alle 18,00

Redazione

Anche quest’anno la Scuola secondario di I grado “Giosuè Carducci” di San Cataldo propone, a genitori e alunni, un piano finalizzato a ridurre il peso degli zaini. Il dirigente scolastico prof. Salvatore Parenti informa che, per quanto deciso dal Collegio dei Docenti e per il secondo anno consecutivo, si propone alle famiglie un piano per utilizzare al meglio le tecnologie disponibili nell’Istituto, riproponendo una serie di incontri pomeridiani (rivolti a famiglie e studenti) per promuovere e far conoscere la piattaforma gratuita denominate “Zaino digitale”. Gli incontri si svolgeranno dal 18 al 22 Settembre, dalle 15,00 alle 16,15 o dalle 16,30 alle 18,00 e saranno condotti dalla prof.ssa Barbara Cammarata.

Al contempo, subito dopo l’entrata in vigore dell’orario definitivo, i Consigli di classe organizzeranno le attività in modo da ridurre giornalmente i libri e i sussidi al minimo. Pertanto, saranno forniti utili suggerimenti ai genitori che, nella prima fase dell’anno “educheranno” i propri figli a diventare autonomi e a preparare in “modo intelligente” lo zaino per il giorno successivo, lasciando a casa il superfluo. Il progetto è in attuazione ad un Piano di collaborazione tra scuola e genitori per rinsaldare il patto educativo.



