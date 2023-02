Eventi 305

San Cataldo, nella chiesetta di Sant'Antonio Abate le sacre Quarantore

Si rinnova il tradizionale appuntamento con le Quarantore. La messa mattutina fissata alle 9,30

Redazione

Anche quest'anno, il 6, 7 e 8 febbraio, nella piccola chiesetta di Sant'Antonio Abate (al Carmelo) vicino il carcere, si svolgeranno le sacre Quarantore. Un appuntamento atteso dal quartiere e da tanti sancataldesi che hanno a cuore il piccolo tempio mariano dove è venerata la Madonna del Carmelo. In questi tre giorni alle ore 9.30 l'Arciprete celebrerà la Santa Messa e a seguire sarà esposto il Santissimo Sacramento. La chiesa rimarrà aperta tutto il giorno per la preghiera e l'adorazione eucaristica personale. I rintocchi delle campane - come da tradizione a San Cataldo - ricorderanno che il Santissimo Sacramento è esposto solennemente. Alle ore 16.45 ci sarà l'adorazione eucaristica comunitaria, alle ore 17.30 il canto del Vespro e alle ore 18.00 sarà celebrata la Santa Messa parrocchiale (in Chiesa Madre, per questi tre giorni non sarà celebrata l'Eucaristia serale delle ore 18.00).



