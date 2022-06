Cronaca 561

San Cataldo, albero colpito da un fulmine prende fuoco

Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco del comando provinciale di Caltanissetta

Rita Cinardi

Un albero ha preso fuoco a San Cataldo dopo essere stato colpito da un fulmine. E' successo poco dopo le 18 quando il classico temporale estivo è stato preceduto da alcuni fulmini. Uno di questi ha preso in pieno un albero di via Forlanini, nei pressi dell'Ipab, che si è incendiato. Per fortuna nessuno era nelle vicinanze, vista la pericolosità, in questi casi, delle scariche elettriche. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco del comando provinciale di Caltanissetta impegnati per oltre un'ora nello spegnimento.



