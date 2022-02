Attualita 288

San Cataldo, al via i lavori di ristrutturazione della scuola Lambruschini

Il sindaco Comparato e l'assessore Guttilla hanno consegnato le chiavi alla ditta

Redazione

“I lavori di ristrutturazione e messa a norma della scuola Lambruschini di San Cataldo, saranno completati entro settembre, così da garantire la riapertura della scuola in tempo per la ripresa delle attività didattiche. Nelle scorse ore, insieme all’assessore alla Scuola Marianna Guttilla e all’ingegnere direttore dei lavori Salvatore Bonsignore, abbiamo consegnato le chiavi alla ditta che realizzerà i lavori per ripristinare l’agibilità di questo plesso chiuso ormai da molti anni”. A darne notizia è il sindaco di San Cataldo Gioacchino Comparato.

“Siamo molto felici di dare questa notizia ai nostri concittadini, - interviene l’assessore Guttilla - si tratta infatti di una scuola molto importante per San Cataldo, che era appunto molto frequentata e a cui bambini, famiglie e la nostra Amministrazione siamo profondamente legati perché è una delle scuole dell’infanzia storiche del nostro paese”.



