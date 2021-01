Politica 481

San Cataldo, al via l'erogazione dei buoni spesa per l'acquisto di generi alimentari o prodotti di prima necessità

Era stato il Movimento Cinque Stelle a sollecitare l'avvio delle procedure per l'erogazione dei buoni spesa

Redazione

03 Gennaio 2021 10:18

Il Meetup San Cataldo 5 Stelle e il Collettivo Letizia apprendono, dall’Albo Pretorio del Comune, che successivamente alla nostra istanza inviata il 29 dicembre è stata pubblicata il 31 dicembre la Determina relativa alle procedure per l'erogazione dei buoni spesa.“Siamo lieti - afferma Gianfranco Cammarata di Collettivo Letizia - di questa notizia perché con tale determina si avvia l’iter, come da noi richiesto, per la distribuzione di buoni spesa Nazionali per l’acquisto di generi alimentari o prodotti di prima necessità in favore di cittadini in condizioni economiche e sociali di assoluto bisogno, che si sono venute a determinare in conseguenza della situazione di emergenza provocata dalla pandemia del Covid-19.”

“Vogliamo ricordare - aggiunge Adriano Bella del Meetup San Cataldo 5 Stelle - che la distribuzione dei buoni spesa nazionali, a differenza di quelli regionali, avranno criteri meno stringenti e ci auguriamo che a differenza della distribuzione effettuata nella primavera scorsa, questa volta vi sia una più accurata programmazione dei criteri di assegnazione e una più attenta e meticolosa salvaguardia della privacy dei cittadini che presenteranno la richiesta.”



Il Meetup San Cataldo 5 Stelle e il Collettivo Letizia apprendono, dall’Albo Pretorio del Comune, che successivamente alla nostra istanza inviata il 29 dicembre è stata pubblicata il 31 dicembre la Determina relativa alle procedure per l'erogazione dei buoni spesa.“Siamo lieti - afferma Gianfranco Cammarata di Collettivo Letizia - di questa notizia perché con tale determina si avvia l’iter, come da noi richiesto, per la distribuzione di buoni spesa Nazionali per l’acquisto di generi alimentari o prodotti di prima necessità in favore di cittadini in condizioni economiche e sociali di assoluto bisogno, che si sono venute a determinare in conseguenza della situazione di emergenza provocata dalla pandemia del Covid-19.”

“Vogliamo ricordare - aggiunge Adriano Bella del Meetup San Cataldo 5 Stelle - che la distribuzione dei buoni spesa nazionali, a differenza di quelli regionali, avranno criteri meno stringenti e ci auguriamo che a differenza della distribuzione effettuata nella primavera scorsa, questa volta vi sia una più accurata programmazione dei criteri di assegnazione e una più attenta e meticolosa salvaguardia della privacy dei cittadini che presenteranno la richiesta.”



News Successiva Livatino beato, il sancataldese Pignatone (M5S): "La beatificazione è un importante riconoscimento per un grande giudice"

Seguici su

Google News

Resta sempre aggiornato

con le notizie di Seguonews

Ti potrebbero interessare