San Cataldo, al palasport "Peppe Maira" match del campionato nazionale di A2 di pallamano

Il sindaco Gioacchino Comparato e l'assessore Marco Andaloro affermano che saranno potenziate queste e altre strutture sportive

Redazione

“Domani, sabato 4 dicembre, alle ore 18, il Palasport “Peppe Maira” di San Cataldo ospiterà la partita del Campionato Nazionale di A2 di pallamano maschile, indetto dalla Federazione italiana Giuoco handball, tra l’ASD Girgenti Pallamano Agrigento e la Key Jey Pallamano Ragusa”. A darne notizia, il sindaco Gioacchino Comparato e l’assessore allo Sport Marco Andaloro. “Siamo molto orgogliosi – continuano Comparato e Andaloro - di poter ospitare nella nostra città questa importante partita di campionato di pallamano e felici di accogliere i tifosi che arriveranno da tutta la Sicilia. Ringraziamo gli organizzatori, il Coni provinciale di Caltanissetta, il delegato Coni della Federazione Italiana Giuoco Handball Marco Amico e l'Associazione Sportiva Handball San Cataldo”.

“Il Palasport “Peppe Maira” di San Cataldo – affermano il sindaco e l’assessore allo Sport - è l'unico Palazzetto tra le province di Agrigento, Caltanissetta e Enna, in grado di ospitare competizioni importanti e di accogliere tifosi e amanti dello sport. La nostra intenzione è quella di potenziare questa e le altre strutture sportive presenti nel nostro territorio comunale. Insieme al gestore del Palasport Maira abbiamo già condiviso la volontà di incentivare l'utilizzo del Palazzetto per raggruppamenti giovanili, finali di sport indoor, eventuali spareggi e un luogo dove svolgere attività e iniziative di tutti gli sport al chiuso”. “Il nostro obiettivo è quello di rendere il Palazzetto un luogo aperto a tutti e, quindi, che possa tornare ad essere vissuto nel pieno delle sue potenzialità, per diffondere i valori dello sport e della socialità nella nostra comunità” concludono.



