San Cataldo, al Giardino del Nespolo appuntamento con il teatro: in scena "Il treno"

Venerdì 29 luglio debuterrà la Compagnia Nuova Palermo diretta da Marco Pupella

Redazione

Venerdì 29 luglio alle ore 21,30 spettacolo di teatro contemporaneo nel Giardino del nespolo, lo spazio all'aperto del Teatro d'essai La Condotta di San Cataldo. Immersi nella frescura degli alberi di nespolo e aranci, tra i dammusi in pietra e gesso dello storico palazzo Baglio di fine Ottocento, debutterà la Compagnia Nuova Palermo diretta da Marco Pupella con lo spettacolo IL TRENO.

In scena un nutrito cast di attori e staff di professionisti, tra cui Mirko Ingrassia,Luciano Falletta e Daniela Pupella. Drammaturgia e regia di Marco Pupella. Il viaggio sul treno per "Carrapipi ", in Sicilia spesso indicato come luogo non definito nel tempo e nello spazio, diviene la scelta definitiva con la quale i personaggi decidono per il loro futuro anche se a volte è il treno a decidere per loro. C'è chi non ha il coraggio di prendere il treno, c'è chi in preda all'ansia vuole a tutti i costi giungere a destinazione, c'è chi invece trae scopo dal viaggio in sé, ed in fine chi scende dal treno, si rimbocca le maniche e, nonostante tutto, riesce a rifarsi una vita. Personaggi dal profondo carattere psicologico con costumi di scena molto larghi perché, come la loro vita, non aderenti alle loro aspettative. Il treno, assume la medesima forma che assumeva il coro greco nei confronti dei protagonisti, agisce, si fa sentire, interloquisce, minaccia con parole e fatti.

Diversi atteggiamenti che manifestano diversi approcci alla vita secondo diverse prospettive.

Anche quest'anno il cartellone proposto dal direttore artistico Michele Celeste offre spettacoli di notevole spessore artistico e rientra nel circuito di Latitudini, la rete siciliana di drammaturgia contemporanea.

Nel Giardino del nespolo vi si accede dal Teatro d'essai La Condotta ubicato nel centrale C.so Vittorio Emanuele 10 a San Cataldo, la prenotazione è obbligatoria (Cell. 338 1121631). Lo spettacolo è abbinato al Gran Galà di mezza estate con ospite Gianfranco Jannuzzo, che avrà luogo il 5 agosto sempre nel Giardino del nespolo. Si può quindi usufruire di un biglietto unico per partecipare alle due serate.



