San Cataldo, al concorso di poesie premiati il prof Salvatore Amico e la figlia Chiara Corinne

La premiazione si è tenuta nel salone teatro dell’associazione" Nuova Civiltà" a San Cataldo

Redazione

Ancora una volta insieme, il poeta e scrittore prof. Salvatore Amico e sua figlia Chiara Corinne al Concorso di Poesia “Versi in versi” organizzato dalla “Pro Loco di San Cataldo” e l’Associazione culturale “San Giorgio”, rispettivamente guidate da Salvatore Scarlata e Silvia Naro. La premiazione si è tenuta nel salone teatro dell’associazione” Nuova Civiltà” a San Cataldo. Salvatore si è classificato al 2° posto per una lirica in lingua siciliana e Chiara ha ottenuto la menzione speciale per una lirica in lingua italiana. "Anche se non è la prima volta - ha detto il prof Salvatore Amico - il fatto di ritrovarsi ad essere premiati entrambi è sempre una grande emozione". I componenti della commissione di valutazione sono stati: Tania Cusimano, Assunta Mastrosimone, Maria Concetta Naro, Silvia Naro, Mariolina Riggi e Giuseppe Bellanca. Nel corso della serata sono stati conferiti i riconoscimenti e declamate le poesie dei vincitori alternate da intermezzi musicali.



