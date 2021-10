Politica 412

San Cataldo al centrosinistra, Di Cristina: "Soffia il vento del cambiamento"

Il segretario provinciale del Pd, Peppe Di Cristina, ha intanto convocato per venerdì la Direzione Provinciale del partito

Redazione

27 Ottobre 2021 16:43

"Conclusi i ballottaggi, abbiamo, con orgoglio e responsabilità, registrato il dato regionale che ha decretato la vittoria in Sicilia del Partito Democratico e delle alleanze di centrosinistra. Anche nella nostra Provincia e precisamente a San Cataldo, città storica con una forte influenza delle destre, ha vinto il Centro Sinistra.

Questo dato dimostra che, anche, nel nostro territorio soffia il vento del cambiamento". E' quanto afferma, in una nota, il segretario provinciale del Pd, Peppe Di Cristina. "Una nuova generazione di donne e uomini è stata coinvolta e messa in campo ed insieme ai tanti amici e compagni storici è stato costruito un progetto politico che ormai è più di un'alternativa ai disastri del Governo Musumeci e dei suoi sodali anche nella nostra Provincia. Il modello San Cataldo ha una prospettiva di ampio respiro che va nella direzione delle prossime regionali. L'alleanza del PD con Movimento Cinque Stelle è ormai una realtà incontrovertibile.

La candidatura di Gioacchino Comparato ha riacceso, nella comunità San Cataldese, la speranza, che è stata premiata dagli elettori. Il Partito Democratico è il primo Partito a San Cataldo.

Grazie all'impegno di tutti noi ma soprattutto al lavoro straordinario del Segretario locale Martina Riggi e di persone come Marianna Guttilla e Marco Andaloro che hanno saputo parlare ai ceti produttivi, ai giovani, alle donne, agli uomini ed a tutte quelle categorie sociali che sembravano distanti.

Adesso questo vento dobbiamo riuscire a farlo soffiare in tutta la Provincia a cominciare da Niscemi dove si voterà ad Aprile. Intanto per venerdì, da Segretario Provinciale, ho convocato la Direzione Provinciale proprio a San Cataldo, città in cui si è celebrato il congresso che mi ha eletto e Città simbolo della "crisi delle destre" in Sicilia".



