Cronaca 6826

San Cataldo. Acquistano pacchetti viaggio in agenzia ma la prenotazione non sarebbe mai stata fatta: indagini dei carabinieri

Toccherà agli uomini dell'Arma capire se sia stata messa in campo una vera e propria truffa

Redazione

06 Settembre 2022

I carabinieri della Tenenza di San Cataldo stanno indagando su una serie di denunce presentate da cittadini che avevano prenotato pacchetti viaggio in un'agenzia senza poi usufruire di quanto effettivamente acquistato. Alcuni clienti dell'agenzia, che si trova a San Cataldo ed è tutt'ora operativa, avevano prenotato pacchetti vacanze, e in un caso anche una crociera, salvo poi rendersi conto che della prenotazione fatta non vi era traccia. Allo stesso tempo però quanto acquistato non sarebbe stato rimborsato. Adesso toccherà agli uomini dell'Arma capire se sia stata messa in campo una vera e propria truffa e verificare le dichiarazioni delle persone che hanno presentato denuncia, così come quelle dei titolari dell'agenzia di viaggi. Certo è che per qualcuno, dopo i soldi spesi, è rimasto soltanto l'amaro in bocca.



