San Cataldo, a fuoco un'abitazione in via Misteri: indagini dei carabinieri

Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco che hanno domato le fiamme

Rita Cinardi

Incendio ieri sera intorno alle 23 in un'abitazione di San Cataldo, in via Misteri, all'altezza del civico 28. Sul posto sono arrivati i vigili del fuoco che hanno spento le fiamme e i carabinieri della Tenenza di San Cataldo. A quanto pare la casa era disabitata da anni e non è stato possibile rintracciare il proprietario. Per fortuna nessuno è rimasto ferito. Le cause dell'incendio sono ancora in corso di accertamento. Indagano i carabinieri.



