San Cataldo: 150mila euro per la riqualificazione del centro diurno per minori

Politica 257

San Cataldo: 150mila euro per la riqualificazione del centro diurno per minori

L'annuncio dell'on. Di Paola (M5S): "Sono certo che i sancataldesi potranno utilizzare questo luogo importantissimo per la loro aggregazione"

Redazione

22 Febbraio 2023 15:32 Condividi Notizia Facebook Twitter LinkedIn Email https://www.seguonews.it/san-cataldo-150mila-euro-per-la-riqualificazione-del-centro-diurno-per-minori- Copia Link Condividi Notizia

Una somma di 150 mila euro al Comune di San Cataldo nel Nisseno per la realizzazione di interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria, per la riqualificazione del “Centro diurno per minori”. Lo prevede un emendamento approvato all’ARS nel corso della legge finanziaria regionale a firma del vice presidente Nuccio Di Paola che, cogliendo l’appello del primo cittadino ha portato la voce della comunità sancataldese in finanziaria, ottenendo l'approvazione dell'aula a Palazzo dei Normanni.

“Sappiamo che amministrare una città - spiega il vice presidente dell’ARS Nuccio Di Paola - è un’impresa molto difficile, ma al tempo stesso gratificante. Per questa ragione, quando è possibile, sono onorato di poter dare risposte concrete alle città. Avendo ricevuto sollecitazione sull’importanza di questa struttura da parte del sindaco Comparato, ho subito presentato un emendamento, andato a segno a Sala d’Ercole, che prevede il contributo di 150 mila euro a valere sulle risorse del Fondo Sviluppo e Coesione 2021-2027. Sono certo che i sancataldesi potranno utilizzare questo luogo importantissimo per la loro aggregazione”.

“Ringrazio on. Nuccio di Paola e tutto il Movimento 5 Stelle per l'impegno concreto nei confronti di San Cataldo” - dichiara il sindaco di San Cataldo Gioacchino Comparato.





Una somma di 150 mila euro al Comune di San Cataldo nel Nisseno per la realizzazione di interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria, per la riqualificazione del "Centro diurno per minori". Lo prevede un emendamento approvato all'ARS nel corso della legge finanziaria regionale a firma del vice presidente Nuccio Di Paola che, cogliendo l'appello del primo cittadino ha portato la voce della comunità sancataldese in finanziaria, ottenendo l'approvazione dell'aula a Palazzo dei Normanni. "Sappiamo che amministrare una città - spiega il vice presidente dell'ARS Nuccio Di Paola - è un'impresa molto difficile, ma al tempo stesso gratificante. Per questa ragione, quando è possibile, sono onorato di poter dare risposte concrete alle città. Avendo ricevuto sollecitazione sull'importanza di questa struttura da parte del sindaco Comparato, ho subito presentato un emendamento, andato a segno a Sala d'Ercole, che prevede il contributo di 150 mila euro a valere sulle risorse del Fondo Sviluppo e Coesione 2021-2027. Sono certo che i sancataldesi potranno utilizzare questo luogo importantissimo per la loro aggregazione". "Ringrazio on. Nuccio di Paola e tutto il Movimento 5 Stelle per l'impegno concreto nei confronti di San Cataldo" - dichiara il sindaco di San Cataldo Gioacchino Comparato.

© Riproduzione riservata

Ti potrebbero interessare