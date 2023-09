Sport 482

Samuele Cassibba alla 68^ Coppa Nissena per arpionare il TIVM

Il driver ragusano della Scuderia Ateneo su Nova Proto V8 2000 Synergy dall’ 8 al 10 Settembre a caccia di punti determinanti

Redazione

Samuele Cassibba da venerdì 8 Settembre a domenica 10, affronterà la seconda delle competizioni siciliane su Nova Proto Np 01 spinta da motore Synergy V8 2000 alla 68^ Coppa Nissena, Trofeo Michele Tornatore e Memorial Luigi Campione, penultima prova del Campionato Italiano Velocità Montagna e round di Trofeo Italiano Velocità Montagna Sud e del Campionato Siciliano Velocità Montagna. L’obiettivo sono i punti determinanti per la conquista del TIVM sud. Il giovane pilota comisano si prepara alla spinta del veloce percorso di 5450 metri tra Ponte Capodarso e la località Santa Barbara, 226 metri più in alto, su una pendenza media del 4,15%. Sul tracciato unico e veloce come quello della Nissena, che risulta estrema e scorrevole, serve coraggio e self control per tenere il piede ben piantato sull’acceleratore.

“Bisogna tenere il piede giù e svolgere un lavoro preciso e meticoloso con il team” - ha dichiarato Cassibba – “Ogni minima regolazione può essere determinante per le differenze. Lo scorso fine settimana sull’impegnativo percorso della Monte Erice contava prevalentemente una guida tecnica su un fondo particolarmente insidioso, sulle strade della Nissena che è estremamente scorrevole ed altamente tecnico, conterà anche l’aerodinamica, è importante quindi trovare un giusto compromesso di setup della biposto francese. Preferisco non fare i conti, ma la Coppa Nissena per i Campionati sarà molto importante perché determinante per il TIVM e il Campionato Siciliano”.

Il weekend della prestigiosa gara inizierà venerdì 8 Settembre con le operazioni preliminari di verifiche presso lo Stadio di Pian del Lago. Sabato 9 si svolgeranno le due manche di ricognizione. Dalle ore 9 di domenica 10 Settembre le due salite di gara saranno visibili in diretta su ACI Sport TV canale 228 della piattaforma Sky e in streaming sui canali dedicati alla serie.



