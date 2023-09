Sport 466

Samuele Cassibba afferra il podio assoluto alla 68esima Coppa Nissena

Esaltante piazzamento per il portacolori della scuderia Ateneo che sulla Nova Proto Synergy V8 è terzo e rafforza la leadership in TIVM nella seconda gara siciliana di CIVM, e conquista punti importanti per la serie regionale con la vittoria in classe 2000

Redazione

10 Settembre 2023 21:47 Condividi Notizia Facebook Twitter LinkedIn Email https://www.seguonews.it/samuele-cassibba-afferra-il-podio-assoluto-alla-68esima-coppa-nissena Copia Link Condividi Notizia

Samuele Cassibba su Nova Proto Synergy V8 è primo attore alla 68^ Coppa Nissena. Il driver ragusano alfiere della Scuderia Ateneo ha esaltato con una caparbia prova di carattere e maturità sportiva che lo ha portato fin sul terzo gradino del podio ai vertici del Campionato Italiano Velocità Montagna. Cassibba con l’ottimo risultato ed il successo in classe E2SC 2000 ha rinsaldato la leadership nella serie cadetta Trofeo Italiano Velocità Montagna sud e guadagnato punti decisivi anche per l’ambito Campionato Siciliano.

Ottima prestazione che esalta il driver ragusano con Il tempo complessivo di 4’09.11 sul veloce percorso di 5450 metri che collega Ponte Capodarso alla località Santa Barbara. In gara 1 un imprevisto in partenza ha costretto il forte driver ragusano ad una reazione immediata ed efficace concretizzata con una prestazione eccellente come attesta l’ottimo crono 2’04.72. In gara 2 è stato uno dei pochi a confermare il tempo con 2’04.39 e rimontare una posizione.

"Il lavoro fatto ieri ha dato i suoi frutti, anche se in linea di partenza abbiamo avuto qualche problema, quindi l’ansia era tanta” – a caldo ha dichiarato Cassibba dopo gara 1, poi ha aggiunto – “Ho spinto il piede sull’acceleratore e ringrazio il mio team che ha fatto un magnifico lavoro per avere la macchina pronta per questo risultato eccellente. Per me è come un successo essere davanti alle altre 2000 e Rimanere così vicino a chi mi ha preceduto…è veramente gratificante. Adesso possiamo dire di aver raggiunto senz’altro massima competitività nei tracciati veloci. Occorre adesso concentrarsi sui tratti guidati dove ancora ritengo di poter migliorare. Un pensiero ed una dedica a mio padre che mi ha seguito da casa.”



Samuele Cassibba su Nova Proto Synergy V8 è primo attore alla 68^ Coppa Nissena. Il driver ragusano alfiere della Scuderia Ateneo ha esaltato con una caparbia prova di carattere e maturità sportiva che lo ha portato fin sul terzo gradino del podio ai vertici del Campionato Italiano Velocità Montagna. Cassibba con l'ottimo risultato ed il successo in classe E2SC 2000 ha rinsaldato la leadership nella serie cadetta Trofeo Italiano Velocità Montagna sud e guadagnato punti decisivi anche per l'ambito Campionato Siciliano. Ottima prestazione che esalta il driver ragusano con Il tempo complessivo di 4'09.11 sul veloce percorso di 5450 metri che collega Ponte Capodarso alla località Santa Barbara. In gara 1 un imprevisto in partenza ha costretto il forte driver ragusano ad una reazione immediata ed efficace concretizzata con una prestazione eccellente come attesta l'ottimo crono 2'04.72. In gara 2 è stato uno dei pochi a confermare il tempo con 2'04.39 e rimontare una posizione. "Il lavoro fatto ieri ha dato i suoi frutti, anche se in linea di partenza abbiamo avuto qualche problema, quindi l'ansia era tanta" - a caldo ha dichiarato Cassibba dopo gara 1, poi ha aggiunto - "Ho spinto il piede sull'acceleratore e ringrazio il mio team che ha fatto un magnifico lavoro per avere la macchina pronta per questo risultato eccellente. Per me è come un successo essere davanti alle altre 2000 e Rimanere così vicino a chi mi ha preceduto?è veramente gratificante. Adesso possiamo dire di aver raggiunto senz'altro massima competitività nei tracciati veloci. Occorre adesso concentrarsi sui tratti guidati dove ancora ritengo di poter migliorare. Un pensiero ed una dedica a mio padre che mi ha seguito da casa."

© Riproduzione riservata

Ti potrebbero interessare