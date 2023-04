Cronaca 292

Salvini: "Per i casi più gravi la patente va tolta a vita"

Il ministro ha ricordato che nel 2022 sono stati 3.120 i morti sulle strade

Redazione

"Per chi reitera comportamenti imprudenti al volante non basta la sospensione della patente. Per quello che mi riguarda, tu la patente non la vedi più perché errare è umano ma perseverare, in questi casi è mortale": lo ha detto il ministro delle Infrastrutture Matteo Salvini a Castrocielo in occasione dell'inaugurazione del primo Safety Point sulla rete autostradale italiana. Il ministro ha ricordato che nel 2022 sono stati 3.120 i morti sulle strade "concentrati nel fine settimana: Una quota di imprudenza c'è, la maggioranza però è dovuta alla distrazione, spesso legata all'uso del telefonino mentre si guida". Ansa



