Salvini: "Il ponte sullo Stretto è uno dei miei obiettivi e creerebbe 100mila posti di lavoro"

"Il traghetto - ha detto il ministro - oltre a inquinamento e perdita di tempo, in un anno costa a siciliani e calabresi più del ponte"

Redazione

"Costa di più non fare il ponte sullo stretto che farlo. Nel corso di questi cinque anni far partire il cantiere è uno dei miei obiettivi e creerebbe oltre 100mila posti di lavoro". Lo ha dichiarato durante una registrazione di Porta a Porta, che andrà in onda questa sera, il vicepremier e ministro delle Infrastrutture e Mobilità sostenibili, Matteo Salvini. "Il trasbordo via traghetto, oltre a inquinamento e perdita di tempo, in un anno costa a siciliani e calabresi più del ponte", ha spiegato, sottolineando che "il ponte è solo una parte, perché serve l'alta velocità in Sicilia e la Salerno-Reggio Calabria". (ANSA).



