Salvatore Gueli va in pensione, è stato soprintendente a Caltanissetta e direttore del Museo di Gela

Lascia la direzione del Parco Archeologico di Tindari. Ha dedicato gran parte della sua vita alla gestione dei beni culturali

Redazione

12 Gennaio 2021 14:05

Il direttore del Parco Archeologico di Gela e il personale tutto hanno il piacere di omaggiare l’architetto Salvatore Gueli che a decorrere dal 2021 va in quiescenza lasciando la direzione del Parco Archeologico di Tindari. Poche parole certamente non sufficienti per onorare la brillante carriera dell’architetto Gueli come dirigente dei Beni Culturali. Soprintendente di Caltanissetta e Soprintendente di Enna sono solo alcuni tra i prestigiosi incarichi ricoperti nel corso degli anni al servizio del Dipartimento dei Beni Culturali. A chi scrive, tuttavia, piace ricordare la direzione del Museo Archeologico Regionale di Gela, compito svolto con onore, passione e professionalità, caratteristiche queste che hanno sempre contraddistinto il suo modus operandi. All’architetto Gueli va anche il merito di aver aperto il Museo e le aree archeologiche della città di Gela ad iniziative e manifestazioni culturali dalle diverse tematiche e sempre dal grande riscontro di pubblico, intuendo per primo che la conoscenza e la valorizzazione del patrimonio culturale passa anche da proposte che attirino e interessino il cittadino rendendo, dunque, i luoghi della cultura ambienti abituali e non eccezionali. Un piccolo ma sentito omaggio questo del Parco verso chi ha dedicato parte della vita alla gestione dei beni culturali di questo territorio e a cui, siamo certi, non farà mancare la sua esperienza e la sua preziosa collaborazione.

