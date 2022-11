Attualita 501

Salvatore Giunta sul cimitero: "Sfabbricidi, sporcizia ed erbacce non sono state rimosse neanche per la commemorazione dei defunti"

Il consigliere nazionale di Mezzzogiorno Federato nell'andare a trovare i propri cari ha trovato "degrado e sporcizia in ogni angolo"

Redazione

02 Novembre 2022 21:27 Condividi Notizia Facebook Twitter LinkedIn Email https://www.seguonews.it/salvatore-giunta-sul-cimitero-sfabbricidi-sporcizia-ed-erbacce-non-sono-state-rimosse-neanche-per-la-commemorazione-dei-defunti Copia Link Condividi Notizia

Non per fare polemica ma andando al cimitero a deporre un fiore sulla tomba dei miei cari ho notato il degrado e la sporcizia che regna in un luogo che per antonomasia dovrebbe essere di raccoglimento, di preghiera, piacevole a vedere, non ricettacolo di sfabbricidi ed erbacce. E dire che il nostro è un cimitero monumentale, che dovrebbe essere tutelato nella stessa maniera in cui si salvaguarda un'opera d'arte. Eppure quello che si fa è poco, troppo poco! In ogni angolo spazzatura, erbacce e sfabbricidi che non vengono rimossi neanche per la commemorazione dei defunti! È questa una città civile che rispetta quanti non ci sono più e che tutela un'opera monumentale come il cimitero? Oppure è una specie di città che giustamente occupa gli ultimi posti nella graduatoria nazionale? Chi dobbiamo ringraziare per una situazione che ci fa vergognare di essere cittadini siciliani di Caltanissetta ?

Salvatore Giunta

Consigliere Nazionale Mezzogiorno Federato



Non per fare polemica ma andando al cimitero a deporre un fiore sulla tomba dei miei cari ho notato il degrado e la sporcizia che regna in un luogo che per antonomasia dovrebbe essere di raccoglimento, di preghiera, piacevole a vedere, non ricettacolo di sfabbricidi ed erbacce. E dire che il nostro è un cimitero monumentale, che dovrebbe essere tutelato nella stessa maniera in cui si salvaguarda un'opera d'arte. Eppure quello che si fa è poco, troppo poco! In ogni angolo spazzatura, erbacce e sfabbricidi che non vengono rimossi neanche per la commemorazione dei defunti! È questa una città civile che rispetta quanti non ci sono più e che tutela un'opera monumentale come il cimitero? Oppure è una specie di città che giustamente occupa gli ultimi posti nella graduatoria nazionale? Chi dobbiamo ringraziare per una situazione che ci fa vergognare di essere cittadini siciliani di Caltanissetta ?

Salvatore Giunta

Consigliere Nazionale Mezzogiorno Federato

© Riproduzione riservata

Ti potrebbero interessare