Salvatore Giunta, Mezzogiorno Federato: "Catania Roma in tre ore e mezzo? Sembra una favola, invece può diventare realtà"

"Alta velocità e Ponte riporterebbero la Sicilia in Europa in un contesto nuovo e moderno"

Redazione

Catania Roma in tre ore e mezzo. Sembra una favola, invece può diventare realtà. Il nostro sogno di raggiungere da Catania Roma in poco più di 3 ore può realizzarsi concretamente in pochi anni! Collegare la Sicilia al resto d'Italia, con due percorsi di pressoché equivalente durata (circa tre ore e mezzo fino a Roma e 3 ore e 10 da Roma a Milano), significa non solo collegare e unificare veramente sud e nord della penisola, ma avrebbe un fortissimo significato simbolico e segnerebbe finalmente l'Italia come vero organismo “unitario”. Parlavo prima di concretezza, infatti l'obiettivo è ottenibile da subito e fruibile già dal 2026, abolendo pochi ostacoli critici lungo il percorso. Fra questi la costruzione del Ponte sullo Stretto diventa indispensabile sia per la viabilità ferroviaria che per quella autostradale.

Non entrando nel merito della bontà delle tre campate rispetto alla campata unica, ciononostante è da considerare l'impatto ambientale e la sostenibilità economico finanziaria a favore del Ponte a tre campate.

Gli acciai speciali , più leggeri e performanti e altre nuove tecnologie come le pile in alveo , consentono oggi un notevole risparmio negli investimenti e nelle spese di gestione. I benefici di tali opere , nei riguardi della Sicilia in particolare , sono così evidenti che risulta inutile enumerarli , basti pensare che alta velocità e Ponte riportano la Sicilia in Europa in un contesto nuovo e moderno. Inoltre , con la notevole riduzione dei costi legati al progetto rivisitato delle tre campate, si può attingere direttamente ai propri bilanci senza dover necessariamente ricorrere al Recovery Fund.

Caltanissetta rappresenterebbe quindi quel centro del centro da me citato più volte: il centro cioè delle principali vie di comunicazione regionali e nazionali. Oggi ci sono le condizioni reali e concrete per arrivare finalmente al superamento della questione meridionale senza aiuti e sovvenzioni ma con un piano perequativo vero e sostanziale: solo realizzandolo si potrà poi cominciare a parlare di autonomia differenziata, nel rispetto dei principi fondamentali della Costituzione della Repubblica.

Salvatore Giunta

Consigliere Nazionale Mezzogiorno Federato



Salvatore Giunta

Consigliere Nazionale Mezzogiorno Federato

