Politica 161

Salvatore Giunta (LE API): "Le tre regioni ricche d'Italia stanno formando il partito dei ricchi del Nord"

Di seguito una nota del consigliere nazionale Unità Siciliana-LE API dal titolo "Autonomia differenziata, no grazie"

Redazione

26 Giugno 2022 07:57 Condividi Notizia Facebook Twitter LinkedIn Email https://www.seguonews.it/salvatore-giunta-le-api-le-tre-regioni-ricche-ditalia-stanno-formando-il-partito-dei-ricchi-del-nord Copia Link Condividi Notizia

Il periodo politico che stiamo attraversando è inverosimile e terribile nella sua drammaticità : appena usciti da una gravissima pandemia, ci siamo ritrovati dentro ad una guerra che giorno dopo giorno mostra i segni di un coinvolgimento globale. Come se non bastasse, anche all'interno si notano i segni di una profonda crisi e di una grave instabilità: i Cinque Stelle implodono, Di Maio lascia il partito che ha contribuito a creare e fonda un suo movimento; le tre regioni ricche d'Italia stanno formando il partito dei ricchi del Nord, dando un duro colpo all' unità della Nazione e della Costituzione. Una situazione che il governo Draghi non boccia, anzi promuove e che rappresenta l' ulteriore spallata alle speranze dei meridionali che vedono nella "autonomia differenziata" il colpo finale e decisivo contro una perequazione economica e sociale aspettata da almeno 30 anni.

Che le regioni ricche vogliano diventare più autonome nulla osta , ma sicuramente dopo che si è attuata una più equa distribuzione delle risorse. Insomma, non è possibile che regioni ricche diventino più ricche e regioni povere restino povere. Partiamo da un punto zero, un punto in cui non si avverta la differenza tra Nord e Sud, in cui le infrastrutture siano altrettanto moderne rispetto al Nord, in cui si rispetti il patto costituzionale tra i Siciliani e lo Stato Italiano, che fino ad oggi non è stato assolutamente rispettato, ed io infine che vengano pagate in Sicilia le tasse relative ai redditi prodotti in Sicilia.

Solo partendo da questo punto zero possiamo cominciare a discutere di autonomia differenziata , solo facendo dell'Italia una vera , unica nazione, solo evitando il perpetrarsi del furto di cui ogni anno siamo vittime, dai 4 ai 7 miliardi l'anno, solo allora si potrà parlare di autonomia differenziata e saremo lieti che tutte le macroregioni possano raggiungere l'autonomia in un paese unito dove non ci sono figli e figliastri, ma dove i cittadini abbiano i medesimi diritti, gli stessi doveri e siano trattati tutti alla medesima maniera.

Salvatore Giunta

Consigliere Nazionale Unità Siciliana – LE API



Il periodo politico che stiamo attraversando è inverosimile e terribile nella sua drammaticità : appena usciti da una gravissima pandemia, ci siamo ritrovati dentro ad una guerra che giorno dopo giorno mostra i segni di un coinvolgimento globale. Come se non bastasse, anche all'interno si notano i segni di una profonda crisi e di una grave instabilità: i Cinque Stelle implodono, Di Maio lascia il partito che ha contribuito a creare e fonda un suo movimento; le tre regioni ricche d'Italia stanno formando il partito dei ricchi del Nord, dando un duro colpo all' unità della Nazione e della Costituzione. Una situazione che il governo Draghi non boccia, anzi promuove e che rappresenta l' ulteriore spallata alle speranze dei meridionali che vedono nella "autonomia differenziata" il colpo finale e decisivo contro una perequazione economica e sociale aspettata da almeno 30 anni. Che le regioni ricche vogliano diventare più autonome nulla osta , ma sicuramente dopo che si è attuata una più equa distribuzione delle risorse. Insomma, non è possibile che regioni ricche diventino più ricche e regioni povere restino povere. Partiamo da un punto zero, un punto in cui non si avverta la differenza tra Nord e Sud, in cui le infrastrutture siano altrettanto moderne rispetto al Nord, in cui si rispetti il patto costituzionale tra i Siciliani e lo Stato Italiano, che fino ad oggi non è stato assolutamente rispettato, ed io infine che vengano pagate in Sicilia le tasse relative ai redditi prodotti in Sicilia. Solo partendo da questo punto zero possiamo cominciare a discutere di autonomia differenziata , solo facendo dell'Italia una vera , unica nazione, solo evitando il perpetrarsi del furto di cui ogni anno siamo vittime, dai 4 ai 7 miliardi l'anno, solo allora si potrà parlare di autonomia differenziata e saremo lieti che tutte le macroregioni possano raggiungere l'autonomia in un paese unito dove non ci sono figli e figliastri, ma dove i cittadini abbiano i medesimi diritti, gli stessi doveri e siano trattati tutti alla medesima maniera.

Salvatore Giunta

Consigliere Nazionale Unità Siciliana - LE API

© Riproduzione riservata

Ti potrebbero interessare