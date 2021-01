Politica 186

Salvatore Giunta (LE API): "I giovani dimenticati e traditi. Insieme a loro per riscrivere il Recovery Fund"

Nota del consigliere nazionale dell'Unità Siciliana LE API, Salvatore Giunta, che di seguito pubblichiamo

Redazione

28 Gennaio 2021 14:43

Il Recovery Fund rientra nel più ampio Next-Generation UE e probabilmente in pochi riconoscono in questo titolo un inequivocabile richiamo alle giovani generazioni.

L'Unione Europea ha voluto non a caso devolvere questi fondi affinchè gli stati membri li investano su innovazione, green economy, infrastrutture produttive, riconoscendo che quello che si fa oggi, possano ritrovarlo domani le nuove generazioni.

Con questo intervento l’Europa ha voluto rispettare quel patto tra le generazioni che sembrava irrimediabilmente infranto.

È un pensiero saggio, bisogna riconoscerlo, un investimento miliardario che l'Europa mette a disposizione per consentire alla next generation un futuro migliore sotto il profilo ambientale, dello stile di vita e del benessere in generale.

Quello che ci sembra strano e inopportuno è che almeno in Italia non si è pensato neanche lontanamente a coinvolgere proprio i giovani, attori principali e beneficiari, nei prossimi anni, degli investimenti e dei progetti comunitari.

Al di là del fatto che il Recovery Plan è privo di una visione di insieme proiettata proprio verso le nuove generazioni, non attinente alle linee guida indicate dall' Unione Europea e per niente rispondente alle pressanti richieste di un mezzogiorno depresso e dimenticato, esso non tiene minimamente conto delle esigenze e delle aspettative proprio della next generation.

Poi ci lamentiamo se i ragazzi si allontanano dalla politica, se non trovano interesse nei partiti, se ci sembrano superficiali e senza ideali.

Se vogliamo andare più a fondo, mi chiedo che società e che ambiente stiamo lasciando ai nostri figli: abbiamo avvelenato i terreni, lordato gli oceani, profanato i cieli.

C'è voluta una ragazzina di 12 anni per farci capire che stiamo distruggendo un pianeta, il nostro pianeta!

Con il movimento 5 stelle e con le "sardine", inizialmente, c'eravamo illusi del coinvolgimento dei giovani e che si potesse fare politica in modo diverso, più comprensibile a tutti.

Ci siamo accorti però che i grillini si sono perfettamente uniformati, rinnegando tutti i principi con i quali erano partiti e che le " sardine " sono, più semplicemente, scomparse.

Il nostro movimento, Unita' Siciliana e ancora di più Mezzogiorno Federato, ha la fondamentale missione di coinvolgere le nuove generazioni, spiegando loro che il governo e tutti i partiti tradizionali, li hanno dimenticati e traditi, che il New Generation UE è di loro pertinenza, è indirizzato soprattutto a loro e sono loro che devono avere un ruolo importante e fondamentale nella costruzione del piano di investimenti.

A noi non resta che indicare il percorso migliore, dando l'esempio, mettendo il massimo impegno nel lavoro e nell’azione politica con onestà e dedizione.

Salvatore Giunta

Consigliere Nazionale

Unità Siciliana LE API



