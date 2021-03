Politica 344

Salvatore Giunta (LE API): "Due km di strada festeggiati con pane e mortadella. Il sottosegretario poteva recarsi al centro vaccinale"

Nota del consigliere nazionale dell'Unità Siciliana LE API, Salvatore Giunta, che di seguito pubblichiamo

27 Marzo 2021 19:34

Inagurati due chilometri di strada. Festeggiamenti con pane e mortadella. Ancora una volta siamo costretti ad intervenire sullo stato disastroso in cui versano le nostre principali autostrade. E’ davvero ridicolo e oltraggioso nei riguardi dei siciliani e dei nisseni in particolare che il viceministro venga di inaugurare 2 km della strada a scorrimento veloce SS 640, quando le nostre autostrade versano in condizioni pietose. Da Caltanissetta a Palermo abbiamo contato più di 10 chicane e il Codacons ha chiesto di abolire il pedaggio sulla A18 Messina - Catania e la sua messa in sicurezza.

Il Codacons ha richiesto l'intervento della magistratura per verificare il perché del degrado del manto stradale della A 18 e di tutte le autostrade Siciliane, vero e proprio incubo per gli automobilisti. Basta con le sfilate propagandistiche di ministri, viceministri e presidenti, basta con le foto con lo sfondo su cantieri che dovrebbero già essere chiusi da anni. Per quanto tempo dobbiamo ancora assistere a ridicole inaugurazioni, a panini con la mortadella consumati gustosamente davanti ad un panificio? Non avrebbe fatto meglio il sottosegretario a recarsi al centro vaccinale?

Fino a quando dobbiamo assistere ad una totale disorganizzazione del piano vaccinale che ha costretto soggetti fragili all’addiaccio, in file interminabili, col rischio di sanzioni per il parcheggio e di rimozione delle autovetture?

Qualcuno ha detto: "siamo in guerra" e a ricordarcelo è un vecchio mezzo megafonato in giro per le vie della città.

Se proprio il nostro viceministro vuole tornare settimanalmente a casa, invece di inaugurare due chilometri di strada, che venga a monitorare l'andamento dei lavori, faccia le rilevazioni necessarie e soprattutto agisca: rimuova le cause degli storici ritardi, vada a controllare lo stato di abbandono delle autostrade, non si fissi sul “Tunnel dello Stretto” che sappiamo bene essere un diversivo creato ad hoc per non fare assolutamente nulla.

Salvatore Giunta

Consigliere Nazionale

Unità Siciliana LE API



