Politica 284

Salvatore Giunta: "Il ponte sullo Stretto e l'alta velocità collegheranno Catania a Roma in 3 ore e mezzo"

Il consigliere nazionale di Mezzogiorno Federato torna a parlare dell'importanza dell'infrastruttura: "L'ha capita persino Salvini"

Redazione

01 Giugno 2023 08:25 Condividi Notizia Facebook Twitter LinkedIn Email https://www.seguonews.it/salvatore-giunta-il-ponte-sullo-stretto-e-lalta-velocita-collegheranno-catania-a-roma-in-3-ore-e-mezzo Copia Link Condividi Notizia

Parlando per caso con un signore di Villa San Giovanni e chiedendogli cosa pensasse dal Ponte sullo stretto , questi mi rispondeva che non era favorevole come non erano favorevoli molti abitanti di Villa San Giovanni, adducendo banali motivazioni che smontavo punto per punto. Quello che mi fa riflettere è che purtroppo anche molti Siciliani non capiscono l'importanza di un'opera che costerà molti miliardi di euro ma che in compenso cambierà il destino non solo della Sicilia e della Calabria ma dell'Italia e dell'Europa intera.

Il Meridione d'Italia entrerà in un "sistema infrastrutturale moderno" e uscirà dall'isolazionismo che di fatto non ha portato alla Sicilia niente di buono, relegandoci ad un ruolo subalterno di portatori di voti, spogliandoci dei nostri migliori giovani. Se il Ponte non fosse inserito in un sistema infrastrutturale sarebbe inutile e rappresenterebbe un'ulteriore cattedrale nel deserto, ma la se lo consideriamo come inserito in un "moderno sistema logistico del meridione" esso sarà la regina delle infrastrutture.

Assieme all'alta velocità il Ponte servirà a collegare Catania a Roma in 3 ore e mezza e servirà a collegare l'Europa al Mediterraneo. Senza considerare che servirà mano d'opera per la sua costruzione e per la manutenzione e che a conti fatti il Ponte stesso si ripagherà in pochi anni. È difficile pensare che l'uomo sia arrivato sulla Luna e abbia mandato i suoi satelliti su Marte e non abbia potuto costruire un ponte di 3 km a tre campate. Evidentemente ci sono altre motivazioni, vuoi ideologiche, vuoi politiche, vuoi economiche che non permettono alla Sicilia di essere al passo con i tempi e con l'innovazione.

E non mi si venga a dire che l'opera non sia stata studiata in tutti i suoi aspetti: dal punto di vista geologico, eolico, sismico, ambientale e strutturale. C'è solo da rivedere il progetto adeguandolo alle novità attuali e decidere una volta per tutte se è meglio la campata unica o le tre campate. Il tutto a tempo record senza ulteriori e inutili ritardi.

Certo che il Ponte si debba costruire sotto l'egida di Salvini è un fatto molto strano, ma se la sua importanza l'ha capita persino Salvini!! Ormai siamo alle fasi finali, dopo l'approvazione dei due rami del Parlamento, ormai non rimane che porre la prima pietra, con la speranza che nel tempo previsto sia completato senza difficoltà, senza intoppi e perdite di tempo .

Salvatore Giunta

Consigliere Nazionale di

Mezzogiorno Federato



Parlando per caso con un signore di Villa San Giovanni e chiedendogli cosa pensasse dal Ponte sullo stretto , questi mi rispondeva che non era favorevole come non erano favorevoli molti abitanti di Villa San Giovanni, adducendo banali motivazioni che smontavo punto per punto. Quello che mi fa riflettere è che purtroppo anche molti Siciliani non capiscono l'importanza di un'opera che costerà molti miliardi di euro ma che in compenso cambierà il destino non solo della Sicilia e della Calabria ma dell'Italia e dell'Europa intera. Il Meridione d'Italia entrerà in un "sistema infrastrutturale moderno" e uscirà dall'isolazionismo che di fatto non ha portato alla Sicilia niente di buono, relegandoci ad un ruolo subalterno di portatori di voti, spogliandoci dei nostri migliori giovani. Se il Ponte non fosse inserito in un sistema infrastrutturale sarebbe inutile e rappresenterebbe un'ulteriore cattedrale nel deserto, ma la se lo consideriamo come inserito in un "moderno sistema logistico del meridione" esso sarà la regina delle infrastrutture. Assieme all'alta velocità il Ponte servirà a collegare Catania a Roma in 3 ore e mezza e servirà a collegare l'Europa al Mediterraneo. Senza considerare che servirà mano d'opera per la sua costruzione e per la manutenzione e che a conti fatti il Ponte stesso si ripagherà in pochi anni. È difficile pensare che l'uomo sia arrivato sulla Luna e abbia mandato i suoi satelliti su Marte e non abbia potuto costruire un ponte di 3 km a tre campate. Evidentemente ci sono altre motivazioni, vuoi ideologiche, vuoi politiche, vuoi economiche che non permettono alla Sicilia di essere al passo con i tempi e con l'innovazione. E non mi si venga a dire che l'opera non sia stata studiata in tutti i suoi aspetti: dal punto di vista geologico, eolico, sismico, ambientale e strutturale. C'è solo da rivedere il progetto adeguandolo alle novità attuali e decidere una volta per tutte se è meglio la campata unica o le tre campate. Il tutto a tempo record senza ulteriori e inutili ritardi.

Certo che il Ponte si debba costruire sotto l'egida di Salvini è un fatto molto strano, ma se la sua importanza l'ha capita persino Salvini!! Ormai siamo alle fasi finali, dopo l'approvazione dei due rami del Parlamento, ormai non rimane che porre la prima pietra, con la speranza che nel tempo previsto sia completato senza difficoltà, senza intoppi e perdite di tempo .

Salvatore Giunta

Consigliere Nazionale di

Mezzogiorno Federato

© Riproduzione riservata

Ti potrebbero interessare