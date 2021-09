Eventi 37

Salvaguardia dell'ambiente, Caltanissetta parteciperà al World Cleanup Day

L'evento si terrà sabato 18 settembre alle 9.30 al Redentore. E' organizzato da Decathlon Italia di San Cataldo in collaborazione con WWF Sicilia Centrale e l’assistenza di Dusty

Redazione

16 Settembre 2021 19:23

Anche Caltanissetta parteciperà, sabato prossimo a partire dalle ore 9.30, al “World Cleanup Day 2021”, l'iniziativa planetaria che, da diversi anni, il terzo sabato di settembre coinvolge i volontari di tutto il mondo in azioni concrete di salvaguardia dell’ambiente. L’evento nisseno è stato organizzato da Decathlon Italia di San Cataldo, in collaborazione con WWF Sicilia Centrale e l'assistenza della Dusty srl, che si occuperà dello smaltimento dei rifiuti raccolti. L'area prescelta è quella del monumento al Redentore, un sito simbolo di Caltanissetta che, per l'eccezionale panorama e la ricchezza di verde, è meta ogni sera di centinaia di persone. Tra queste, purtroppo, vi sono anche cittadini incivili ed ineducati che hanno abbandonato rifiuti di ogni sorta.

Il World Cleanup Day 2021 ha l'obiettivo è ripulire il mondo dai rifiuti e mantenerlo pulito attraverso il piano di riduzione dei rifiuti globale (Keep It Clean Plan). In contemporanea in tutto il mondo centinaia di milioni di persone intraprendono azioni positive verso l’ambiente, formando una comunità globale per sensibilizzare e attuare un vero cambiamento per un pianeta pulito e sano. Gli organizzatori invitano all'iniziativa tutti i gruppi, le associazioni ed i singoli cittadini che vorranno aderire: basterà confermare la propria presenza tramite l'apposto evento Facebook al link: https://fb.me/e/201vOv74B.

Ogni partecipante dovrà presentarsi al Redentore, a partire dalle ore 9.30, munito di guanti e dei presidi personali anticovid; ogni persona aderirà volontariamente sotto la propria ed esclusiva responsabilità. A tutti i partecipanti registrati, Decathlon Italia offrirà l'acqua e un frutto di stagione, per una salutare pausa al termine dell’iniziativa.



