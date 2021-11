Salute 185

Salus Festival a Caltanissetta e Gela, l'ordine dei medici promuoverà l'iniziativa tra i pazienti

Anche l'OMCeO nisseno abbraccia la manifestazione organizzata dal Cefpas, promuovendo l'aspetto divulgativo tra i pazienti

Redazione

I medici, chirurghi e odontoiatri della provincia nissena daranno il proprio contributo informando i pazienti e invitandoli a seguire e prendere parte agli eventi dell'edizione di quest'anno del Salus Festival e del Salus Cine Festival. L'Ordine dei Medici Chirurghi e Odontoiatri di Caltanissetta è infatti una delle realtà che ha abbracciato la manifestazione organizzata dal Cefpas, con il patrocinio della Regione Siciliana. Collaborano anche il Comune di Caltanissetta e Gela, l'Asp nissena, la Camera di Commercio di Caltanissetta, l'Ufficio Scolastico Provinciale, l'Istituto Superiore di Studi Musicali "Vincenzo Bellini", il Consorzio Universitario nisseno, la Federazione Italiana Aziende Sanitarie e Ospedaliere (Fiaso) e il Gal Terre del Nisseno.

"L'Ordine partecipa attivamente soprattutto nella parte divulgativa dell'evento - racconta la dottoressa Rosa Rocca - ci siamo fatti carico di coinvolgere tutti i nostri iscritti e tramite loro i pazienti, cioè coloro che dovranno fruire degli ambulatori medici. Crediamo molto nel ruolo educativo del Salus Festival - ha aggiunto - in quanto ciò che è venuto fuori dalle precedenti edizioni è proprio il fatto che a questa manifestazione partecipano tante persone che sono venute così a conoscenza di attività di screening e stimolate a fare prevenzione primaria".

La dottoressa Rocca Rosa, ginecologa in servizio presso l'Asp nissena e in rappresentanza dell'Ordine dei Medici Chirurghi e Odontoiatri di Caltanissetta, era presente alla conferenza stampa di presentazione della manifestazione svoltasi nella sala gialla del Comune nisseno giovedì 25 novembre, portando i saluti del Presidente dell'OMCeO nisseno, Giovanni D'Ippolito. Tanti gli eventi in programma dal 29 novembre al 3 dicembre e il 6 e 7 dicembre tra Caltanissetta e Gela, dai seminari scientifici allo sport, dai cortometraggi agli screening e visite specialistiche. Queste ultime realizzate nei giorni 1, 2 e 3 dicembre 2021.

Il Salus diventa un'occasione per parlare di prevenzione, uno dei temi su cui ha posto l'accento anche lo stesso Direttore Generale del Cefpas Roberto Sanfilippo durante la presentazione della manifestazione.



