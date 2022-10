Eventi 40

Salone nautico di Parigi, domande entro il 14 ottobre per le aziende siciliane che vogliono partecipare

Si potrà avere uno spazio espositivo per partecipare alla sessantunesima edizione del "Nautic"

Redazione

Le aziende siciliane produttrici di accessori per la nautica da diporto e i cantieri navali dell'isola potranno partecipare, con uno spazio espositivo, alla sessantunesima edizione del "Nautic", in programma dal 3 al 10 dicembre 2022 a Parigi. Dalle barche a vela e a motore, agli sport acquatici, alle attrezzature nautiche, ai servizi di noleggio barche, il turismo e la pesca. E ancora vela, motoscafo, pesca, surf, kitesurf, kayak, giochi da spiaggia, il "Nautic" riunisce tutti i settori dell’industria nautica internazionale. L’iniziativa, promossa dal dipartimento regionale delle Attività produttive, è gestita dall’Agenzia per la promozione all’estero e internazionalizzazione delle imprese italiane (ICE) nell’ambito delle attività del Piano Export Sud 2, un programma a favore delle aziende che operano in regioni del Mezzogiorno e hanno le loro sedi operative in Sicilia, Abruzzo, Calabria, Basilicata, Campania, Molise, Sardegna, Puglia.

La partecipazione collettiva è prevista in forma gratuita, limitatamente all’assegnazione di un modulo espositivo di 9 metri quadrati per l'area accessori e per l’esposizione di non più di due imbarcazioni. Nel 2019, prima della pandemia da Covid, sono state 25 le aziende siciliane selezionate per partecipare al salone nautico internazionale di Parigi. Quello francese è un mercato con cui la produzione italiana ha legami consolidati: l’Italia risulta, infatti, il primo esportatore di imbarcazioni da diporto, con un aumento del 28,3% delle esportazioni registrato nel periodo gennaio-ottobre 2021 rispetto allo stesso periodo del 2020 e del 15,3% rispetto allo stesso periodo del 2019. Le richieste di adesione saranno accolte dalle 12 di venerdì 7 ottobre 2022 alle 17 di venerdì 14 ottobre 2022 nelle forme e modalità riportate su questa pagina https://www.regione.sicilia.it/la-regione-informa/piano-export-sud-2 . La scheda di adesione è scaricabile qui https://www.regione.sicilia.it/sites/default/files/2022-10/NAUTIC%20PARIS%202022%20scheda%20adesione_0.pdf.



