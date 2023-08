Attualita 461

Salmo sta male, costretto a fermarsi e annullare i concerti: cos’ha il rapper?

"Ieri ho avuto un mezzo collasso, il corpo mi sta chiedendo di rallentare", ammette

(fonte donnaclick.it) “Devo dire che l’ultimo mese è stato devastante”. Inizia così il post pubblicato su Instagram da Salmo, in cui il rapper sardo annuncia di doversi fermare per problemi di salute. Dopo un’estate intensissima caratterizzata da concerti, festival e perfino un’esibizione al Festival di Sanremo, il fisico di Salmo sembra aver detto basta.”Tra video, concerti, 30 punti di sutura, 2 giri di antibiotico, cali di pressione, laringite e febbre non so come ho fatto a stare in piedi”, scrive il rapper. L’ultima esibizione al Red Valley Festival è stata molto impegnativa: “Dovevo fare solo un DJ set ma non potevo non cantare, mi avete aspettato fino alle 3 e 30. Ve lo dovevo!”.

L’annuncio di Salmo su Instagram

Ma ora Salmo confessa di avere “un serio problema alla gola” che lo sta costringendo a fermarsi. “Ieri ho avuto un mezzo collasso, il corpo mi sta chiedendo di rallentare”, ammette. Per questo motivo è stato costretto ad annullare il concerto previsto a Gallipoli e tutti gli appuntamenti in programma nelle prossime settimane. “Mi dispiace per questo imprevisto. Mi fermo un paio di giorni per riprendermi. I biglietti saranno rimborsati. Grazie di cuore”, scrive ancora Salmo, scusandosi con i fan per i live saltati. L’artista promette di tornare sul palco a settembre, quando si sarà completamente ristabilito.

Costretto a saltare i concerti

L’ultimo è stato un anno particolarmente intenso per il rapper sardo classe 1984. Dopo la discussa esibizione estiva dell’anno scorso a Olbia per cui è stato multato, quest’anno Salmo si è rifatto con una serie di concerti in tutta Italia che hanno fatto registrare sold out e grande entusiasmo. L’apice è stata la partecipazione come ospite al Festival di Sanremo insieme a Shari, sua presunta fidanzata, per duettare sulle note di un grande classico della canzone italiana. Neanche il tempo di godersi il successo sanremese che Salmo è ripartito per il suo tour estivo, che lo ha visto esibirsi sui più importanti palchi della penisola.

Ritmi intensi e stress

Evidentemente il ritmo serrato degli ultimi mesi deve aver stressato non poco l’artista sardo, provocandogli diversi problemi fisici. Oltre ai disturbi alla gola, Salmo stesso ha raccontato di essersi ferito con una porta a vetri, rischiando addirittura di perdere un braccio. Per fortuna nulla di grave, ma i tanti impegni hanno presentato il conto al suo fisico.



