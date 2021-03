Eventi 109

Salesiani di Don Bosco, a Gela si celebrano i 50 anni di sacerdozio di don Nicosiano

Ha operato nelle case salesiane di Trapani, Marsala, Ragusa, Caltanissetta, Catania e Gela, dove risiede attualmente

31 Marzo 2021 16:28

Il prossimo 3 aprile la Famiglia Salesiana di Sicilia si stringerà attorno al poliedrico Don Vincenzo Nicosiano, per festeggiare il 50 anniversario della sua ordinazione presbiteriale, avvenuta a Mazzarino nel 1971. Negli oltre cinquanta anni di vita salesiana don Nicosiano ha avuto modo di operare nelle case salesiane della Sicilia ed in particolar modo a Ragusa, con l’incarico di responsabile dell’oratorio, insegnante del Cnos e viceparroco; a Caltanissetta con l’incarico di responsabile dell’Oratorio, economo e insegnante; a Catania presso Santa Maria della Salette con l’incarico di responsabile dell’oratorio; a Trapani, per circa 19 anni, e Marsala.

Rimasto orfano all’età di 12 anni, viene indirizzato da Don Franco Solarino (grande e carismatico salesiano e fondatore del Grest) a Pedara per continuare a studiare e vi consegue la licenza di scuola media e frequenta il biennio ginnasiale. Da Pedara si trasferisce all’istituto S. Gregorio di Catania dove completa gli studi classici; allo studentato teologico di Messina consegue il baccellierato. Presso l’Università Pontificia Salesiana di Roma consegue la licenza ed il dottorato in Teologia.

Ha insegnato religione nelle scuole medie di Caltanissetta, al liceo scientifico di Caltanissetta e Trapani ed al liceo classico di Trapani. Fu chiamato dai vescovi di Trapani, mons. Emanuele Romano e mons. Domenico Amoroso, a insegnare Catechetica e metodologia della ricerca scientifica presso l’istituto di Scienze Religiose “S. Alberto degli Abati” di Trapani. Ha fatto parte degli uffici catechistici di Caltanissetta e di Trapani. Durante la sua lunghissima e proficua permanenza a Trapani, 19 anni dal 1978 al 1996, riesce a coniugare con grande capacità l’attività pastorale (incaricato dell’oratorio) con l’insegnamento e, nei minimi particolari, riesce a ristrutturare la casa riuscendovi a festeggiare il 50° della presenza salesiana a Trapani. A Marsala, dal 1999 al 2008, ha ricoperto l’incarico di Direttore, economo ed incaricato dell’oratorio ed anche qui riesce a ristrutturare gli ambienti; dal 2008 al 2014 opera nella casa salesiana di Caltanissetta e riesce a gestire e ristrutturare la casa di spiritualità di Montagna Gebbia, ubicata nel territorio di Piazza Armerina. Dal 2014 ad oggi si trova nella casa salesiana di Gela dove ha svolto l’incarico di economo della casa ed animatore dei gruppi.

Pino Orlando di Gela, presidente emerito degli exallievi di Sicilia, afferma: “ringraziamo il Signore, con devozione, Maria Ausiliatrice e don Bosco per questo immeritato dono, e don Vincenzo per l’affetto e la stima che ci elargisce con grande generosità ed amore tutti i giorni”.



