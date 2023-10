Cronaca 348

Salerno, spara a una professoressa con una pistola a pallini

Bersaglio del ragazzo, racconta il "Mattino", è stata una docente di sostegno che si occupa di uno studente disabile

E' arrivato a scuola, è entrato in classe e ha sparato con una pistola a pallini contro una professoressa. Lo studente quindicenne autore del raccapricciante gesto ha poi infilato la pistola a pallini nello zaino di un compagno. Per la docente, per fortuna, solo un indolenzimento per un "proiettile" di gomma che l'ha colpita. Ma l'episodio ha suscitato sconcerto e preoccupazione nell'istituto superiore del Salernitano, dove si è verificato.

Nel mirino una docente di sostegno

Bersaglio del ragazzo, racconta il "Mattino", è stata una docente di sostegno che si occupa di uno studente disabile. La ricostruzione dei fatti ha consentito di escludere ogni responsabilità dell'allievo nel cui zaino è stata trovata la pistola, dopo che i suoi genitori erano stati convocati.

Sequestrata l'arma

Dell'episodio sono stati informati i carabinieri e l'arma è stata sequestrata. Si attendono ora eventuali provvedimenti della dirigenza scolastica. Ancora da accertare i motivi del gesto, di cui non ci sarebbero video.



