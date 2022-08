Sale sul tetto per riparare l'antenna e cade da 5 metri: trasportato al Sant'Elia di Caltanissetta

Al momento il 63enne, che è in gravi condizioni, è sottoposto a ulteriori accertamenti

Un uomo di origini rumene di 63 anni è caduto dal tetto della sua abitazione dove era salito per sistemare l'antenna. E' successo questa mattina a Raffadali, in provincia di Agrigento, dove la centrale operativa del 118 di Caltanissetta, a seguito di una richiesta di intervento, ha inviato l'elisoccorso. L'uomo, che è caduto da un'altezza di 5 metri, ha riportato un trauma cranico. I soccorritori lo hanno trasportato col codice rosso al pronto soccorso del Sant'Elia. Al momento il 63enne, che è in gravi condizioni, è sottoposto a ulteriori accertamenti. Sul posto sono intervenuti i carabinieri di Raffadali che hanno sentito i testimoni e ricostruito la dinamica di quanto accaduto.



