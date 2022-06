Attualita 46

Saldi estivi, Federconsumatori prevede a Caltanissetta una spesa di 128 euro a famiglia

Il numero delle famiglie che fruiranno delle vendite scontate sarà il 48%, ovvero 12.881 a Caltanissetta, 51.806 nell’intera provincia

Redazione

30 Giugno 2022 17:46 Condividi Notizia Facebook Twitter LinkedIn Email https://www.seguonews.it/saldi-estivi-la-federconsumatori-prevede-a-caltanissetta-una-spesa-di-128-euro-a-famiglia Copia Link Condividi Notizia

Il primo luglio 2022 partono i saldi in Sicilia, mentre il giorno dopo, 2 luglio, partiranno in tutte le altre regioni italiane. Quest’anno una partenza in simultanea in tutte le regioni. Intanto, l’Istat ha pubblicato i dati sulla fiducia dei consumatori e delle imprese afferenti il mese di giugno 2022. Si stima una diminuzione dell’indice del clima di fiducia dei consumatori (da 102,7 a 98,3), mentre l’indice composito del clima di fiducia delle imprese sale da 111,0 a 113,6. L’indice di fiducia dei consumatori evidenzia un’evoluzione negativa, raggiungendo il minimo da novembre 2020, con il diffuso peggioramento di tutte le variabili che entrano nel calcolo dell’indicatore ad eccezione di quelle riferite al risparmio (opportunità di risparmiare nella fase attuale e possibilità di risparmiare in futuro).

Una variazione importante, quasi quattro punti, che documenta lo stato d’animo dei consumatori, ora più che mai preoccupati per una congiuntura economica che, dopo gli anni della pandemia, la guerra continua ad alimentare. Con il continuo aumento di bollette e carburanti, si sono impennati i prezzi in ogni settore, mentre l’inflazione è quasi al 7%. “Doveva essere, dopo i periodi di profonda crisi dovuti alla pandemia, l’anno della ripresa ed invece gli effetti negativi della guerra in Ucraina avranno comunque un pesante riflesso sull’economia cittadina ciò nonostante i cittadini nisseni non rinunceranno del tutto a fare acquisti con gli imminenti saldi ” dichiara Michele Scarlata, presidente di Federconsumatori Caltanissetta. Le proiezioni di Federconsumatori Caltanissetta prevedono mediamente una spesa di 128 euro a famiglia per le vendite scontate. Il numero delle famiglie che fruiranno delle vendite scontate sarà il 48%, ovvero 12.881 a Caltanissetta, 51.806 nell’intera provincia. Il giro di affari sarà di 1,64 mln a Caltanissetta e 6,63 mln di euro per l’intera provincia. Per evitare spiacevoli sorprese infine come sempre poche e semplici regole di buon senso quali: verificare, prima della partenza ufficiale dei saldi, il prezzo del prodotto che si intende acquistare, anche fotografandolo con il cellulare, per avere una prova certa del prezzo originario; avere a mente che i saldi possono non interessare necessariamente tutta la merce del negozio; non fermarsi mai davanti alla prima vetrina, confrontare i prezzi e, in ogni caso, orientarsi verso beni o prodotti che servono veramente. Per gli acquisti online invece il consiglio è di acquistare sempre da siti di comprovata affidabilità commerciale, prendendosi del tempo anche per verificare le varie recensioni degli altri utenti, diffidare da quelle app che per l’acquisto o l’inserimento di dati personali rimandano ad altri siti non protetti con domini diversi dal sito principale.



Il primo luglio 2022 partono i saldi in Sicilia, mentre il giorno dopo, 2 luglio, partiranno in tutte le altre regioni italiane. Quest'anno una partenza in simultanea in tutte le regioni. Intanto, l'Istat ha pubblicato i dati sulla fiducia dei consumatori e delle imprese afferenti il mese di giugno 2022. Si stima una diminuzione dell'indice del clima di fiducia dei consumatori (da 102,7 a 98,3), mentre l'indice composito del clima di fiducia delle imprese sale da 111,0 a 113,6. L'indice di fiducia dei consumatori evidenzia un'evoluzione negativa, raggiungendo il minimo da novembre 2020, con il diffuso peggioramento di tutte le variabili che entrano nel calcolo dell'indicatore ad eccezione di quelle riferite al risparmio (opportunità di risparmiare nella fase attuale e possibilità di risparmiare in futuro). Una variazione importante, quasi quattro punti, che documenta lo stato d'animo dei consumatori, ora più che mai preoccupati per una congiuntura economica che, dopo gli anni della pandemia, la guerra continua ad alimentare. Con il continuo aumento di bollette e carburanti, si sono impennati i prezzi in ogni settore, mentre l'inflazione è quasi al 7%. "Doveva essere, dopo i periodi di profonda crisi dovuti alla pandemia, l'anno della ripresa ed invece gli effetti negativi della guerra in Ucraina avranno comunque un pesante riflesso sull'economia cittadina ciò nonostante i cittadini nisseni non rinunceranno del tutto a fare acquisti con gli imminenti saldi " dichiara Michele Scarlata, presidente di Federconsumatori Caltanissetta. Le proiezioni di Federconsumatori Caltanissetta prevedono mediamente una spesa di 128 euro a famiglia per le vendite scontate. Il numero delle famiglie che fruiranno delle vendite scontate sarà il 48%, ovvero 12.881 a Caltanissetta, 51.806 nell'intera provincia. Il giro di affari sarà di 1,64 mln a Caltanissetta e 6,63 mln di euro per l'intera provincia. Per evitare spiacevoli sorprese infine come sempre poche e semplici regole di buon senso quali: verificare, prima della partenza ufficiale dei saldi, il prezzo del prodotto che si intende acquistare, anche fotografandolo con il cellulare, per avere una prova certa del prezzo originario; avere a mente che i saldi possono non interessare necessariamente tutta la merce del negozio; non fermarsi mai davanti alla prima vetrina, confrontare i prezzi e, in ogni caso, orientarsi verso beni o prodotti che servono veramente. Per gli acquisti online invece il consiglio è di acquistare sempre da siti di comprovata affidabilità commerciale, prendendosi del tempo anche per verificare le varie recensioni degli altri utenti, diffidare da quelle app che per l'acquisto o l'inserimento di dati personali rimandano ad altri siti non protetti con domini diversi dal sito principale.

© Riproduzione riservata

Ti potrebbero interessare