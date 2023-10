Politica 390

Salario minimo garantito, raccolta di firme del Partito democratico a Caltanissetta

L'appuntamento è stato fissato per oggi alle 16 in viale della Regione

Redazione

A pochi giorni dalla Festa democratica provinciale il Partito democratico di Caltanissetta torna ad attivarsi, questa volta a sostegno della Proposta di legge sul Salario minimo garantito. In Italia 3,5 milioni di lavoratori vivono con retribuzioni che sono al di sotto della soglia di povertà e questa situazione è particolarmente grave nelle regioni del Sud ed in Sicilia.

Anche a Caltanissetta la vita di chi lavora è spesso resa difficile dalla precarietà, dall'assenza di adeguate tutele e da salari troppo bassi. "Noi pensiamo - affermano Giancarlo La Rocca e Carlo Vagginelli - che il buon lavoro produca lavoro, che il riconoscimento di condizioni dignitose per chi vive del proprio lavoro possa favorire allo stesso tempo la giustizia sociale e la crescita economica. Anche per questo siamo convinti che occorra dire basta a condizioni di lavoro che ledono la dignità delle persone e sosteniamo una proposta di legge che vieti retribuzioni inferiori a 9 euro l'ora, chiarendo che sotto una certa soglia non è più lavoro, ma è sfruttamento".

Per queste ragioni oggi pomeriggio gli esponenti del Partito democratico saranno in viale della Regione dalle ore 16:00 per raccogliere le firme dei cittadini a sostegno della proposta sul salario minimo garantito.



