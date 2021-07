Attualita 131

Sais Trasporti, dal 5 luglio collegamenti diurni giornalieri Sicilia-Calabria-Puglia

Si potranno raggiungere da Calabria e Sicilia le più ambite mete turistiche del Salento

02 Luglio 2021 12:36

SAIS Trasporti SpA continua a puntare sull’asse Sicilia-Calabria-Puglia e a partire dal 5 luglio gli autobus della società del pentacolore effettueranno tutti i giorni collegamenti diurni tra la Sicilia e la Puglia. In particolare questi collegamenti renderanno possibile raggiungere le principali mete turistiche del Salento da Sicilia e Calabria. Questo servizio si aggiunge a quello notturno giornaliero e offrirà ai passeggeri dell’autolinea Sicilia-Puglia la possibilità di viaggiare anche di giorno. L’autolinea collega le principali città siciliane con le più importanti località pugliesi e in particolare con le “perle” del Salento.

Sempre a partire dal 5 luglio saranno potenziati anche i collegamenti tra la Sicilia e la Calabria e tra la Calabria e la Puglia. Si tratta di corse giornaliere tra le città siciliane e Villa San Giovanni, Rosarno e Cosenza. Queste ultime saranno inoltre collegate con i principali centri pugliesi. Per ulteriori informazioni su itinerari, orari e tariffe è possibile consultare il sito saistrasporti.it.



