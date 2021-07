Attualita 230

Sais lancia le linee estive, collegano Caltanissetta e provincia con Cefalù e San Leone

Anche quest’anno, a partire da luglio, saranno garantite corse quotidiane per collegare la provincia nissena con alcune località balneari

Redazione

01 Luglio 2021 11:08

Arriva l’estate e partono le linee estive di SAIS Trasporti. Anche quest’anno, a partire da luglio, saranno garantite corse quotidiane per collegare la provincia Nissena con le località balneari di Cefalù e Agrigento San Leone. Oltre il capoluogo Caltanissetta, i collegamenti riguarderanno anche i centri di Sommatino e Delia. Dal lunedì al sabato potranno usufruire del servizio per Cefalù anche i passeggeri provenienti da Serradifalco, San Cataldo, Riesi, Mazzarino, Barrafranca (Enna), Pietraperzia (Enna). La partenza sarà tutti i giorni da Sommatino alle 7.35, da Delia alle 7.50, da Caltanissetta 8.30. Arrivo a Cefalù alle 10. Il ritorno è previsto per le 18 da Cefalù.

SAIS Trasporti incrementerà inoltre il numero dei posti disponibili sulla linea Caltanissetta-Canicattì-spiaggia di San Leone ad Agrigento. La partenza sarà tutti i giorni da Caltanissetta alle 9.35, da Canicattì alle 10.10. Ritorno previsto da San Leone alle 18.30 con arrivo a Caltanissetta alle 20.15 (con fermata a Canicattì). Inoltre da martedì (6 luglio) sarà attivo ad Agrigento il “Temple Tour Bus”. Il servizio estivo della TUA (Trasporti Urbani Agrigento), società del gruppo SAIS Trasporti, che consente di visitare la città dei Templi a bordo di caratteristici autobus turistici scoperti e prevede fermate nei principali luoghi di interesse turistico e culturale (Valle dei Templi, Giardini della Kolymbethra, Museo Archeologico, Casa di Pirandello) e sono comprese soste alla spiaggia di San Leone, alla Scala dei Turchi (Realmonte) e a Porto Empedocle.



