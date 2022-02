Attualita 233

Sacchetto selvaggio, sanzionati a Gela 12 sporcaccioni: eliminate le discariche abusive

Questa mattina l’attenzione è stata puntata sulla strada che dal santuario di Betlemme porta fino alla zona industriale

Redazione

Continuano i controlli congiunti di Vigili Urbani e Tekra per individuare i cittadini che creano microdiscariche sul territorio, multarli e procedere alla bonifica delle zone deturpate e sporcate. Questa mattina l’attenzione è stata puntata sulla strada che dal santuario di Betlemme porta fino alla zona industriale, un’area costantemente presa di mira dagli “incivili seriali”. Stamattina ne sono stati individuati 12 e molto presto riceveranno a casa la loro multa.

“Spiace constatare – affermano il Sindaco Lucio Greco e l’assessore all’ambiente, Cristian Malluzzo - che, in alcuni casi, si tratta di persone impiegate alla zona industriale e che si liberano dei sacchettini lungo il tragitto per andare a lavoro. Un gesto deprecabile e vergognoso. Alcuni di loro, tra l’altro, sono già stati multati per lo stesso motivo, ma continuano imperterriti. I controlli vanno avanti senza sosta, affinché i gelesi si rendano conto che la musica è realmente cambiata e che tolleranza zero non è solo un claim o una minaccia. Continuiamo a non capire come sia possibile che si preferisca gettare la spazzatura per strada piuttosto che metterla comodamente sull’uscio di casa, ma evidentemente si tratta di comportamenti talmente radicati da non riuscire neanche a capire quanto siano orribili. Noi non ci fermiamo, e andremo avanti con le sanzioni e le bonifiche fino a quando queste persone, poche per fortuna, non la smetteranno e non inizieranno a rispettare la città”.



