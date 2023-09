Eventi 196

Sabato 23 settembre Caltanissetta ricorderà Salvo D'Acquisto a 80 anni dalla barbara uccisione

Il Vice Brigadiere dei Carabinieri reali si immolò autoaccusandosi di aver fatto scoppiare una bomba per salvare 22 civili

Sabato 23 settembre 2023, alle ore 17.00, sarà ricordato l'ottantesimo anniversario della barbara uccisione del Servo di Dio Salvo D'Acquisto, Medaglia d'Oro al Valor Militare, fucilato dai nazisti a Torrimpietra, frazione di Torre di Palidoro, il 23 settembre del 1943. Il Vice Brigadiere dei Carabinieri reali si immolò autoaccusandosi di aver fatto scoppiare una bomba che invece era esplosa accidentalmente a causa di un malfunzionamento durante una perquisizione dei tedeschi, per poter salvare 22 civili che, secondo l'assurdo criterio dell'esercito tedesco andavano uccisi come rappresaglia.

Nel 2008 Caltanissetta ebbe in dono dall'Associazione Internazionale Regina Elena onlus e dall'Associazione Amici della Real Casa Savoia una lapide che venne posta nella stessa via intitolata all'Eroe, alla presenza del Presidente internazionale principe Serge di Jugoslavia e del fratello di Salvo D'Acquisto, Alessandro, appositamente giunto in città da Napoli, dove tutt'ora vive.

Ogni anno le due Associazioni e Tricolore-associazione culturale, quest'anno con il patrocinio della Pro Loco, del Royal Eagles Club, del Lions Club Caltanissetta dei Castelli e con la collaborazione organizzativa dell'Associazione Francesco Amico, organizza una cerimonia per deporre una Corona d'alloro ai piedi della lapide.

Cme sempre è stata invitata una rappresentanza dell'Arma benemerita, della sezione nissena "Ugolini" dell'Associazione Nazionale Carabinieri, della sezione nissena "Li Volsi" dell'Associazione Nazionale Bersaglieri (che mette a disposizione un trombettiere della Fanfara per il suono del Silenzio) ed altre Associazioni ed Istituti.

Presidenza Ass. Naz. "Amici della Real Casa Savoia"



