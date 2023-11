Attualita 309

Ryanair, sconto in Sicilia su caro voli incentiva ad alzare le tariffe

McGuinness: "Rimuovere la soglia base dei 50 euro, permettendo a tutte le tariffe di essere scontate"

Redazione

«Lo sconto si applica solo a tariffe sopra i 50 euro e questo incentiva» le compagnie aeree «ad alzare la tariffa per essere esigibile». Lo ha detto il direttore commerciale di Ryanair, Jason McGuinness, all’ANSA, circa l’iniziativa della Regione Sicilia di offrire uno sconto del 50% ai residenti siciliani per far fronte al caro voli, suggerendo alcune modifiche. «Rimuovere la soglia base dei 50 euro, permettendo a tutte le tariffe di essere scontate, non solo a quelle superiori ai 50 euro. Applicare una scontistica fissa e non percentuale per incentivare i passeggeri a trovare il biglietto più economico, e quindi avere un ritorno anche per la Regione perché significa pagare meno, ed infine estendere lo schema a tutti gli aeroporti nazionali, e non solo ai due aeroporti di Roma e Milano, in modo da non creare discriminazioni», ha spiegato McGuinness.



