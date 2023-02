Cronaca 220

Ryanair lancia la nuova tratta Palermo-Parma, primo volo dal 26 marzo

Novità anche per gli aeroporti di Trapani e Comiso con diversi voli internazionali

Dal prossimo 26 marzo sarà possibile volare da Palermo a Parma e viceversa. Si tratta di una novità annunciata da Ryanair e fa parte del programma operativo Summer 2023. Saranno tre i voli alla settimana: il lunedì, il giovedì e la domenica. Si tratta di una novità importante, la tratta, infatti, è stata assente per molti anni. Adesso, invece, viene ripristinata e a dare l'annuncio è stato proprio Mauro Bolla, Country manager di Ryanair per l'Italia, elencando la Summer 2023 dell'aeroporto di Parma.

"Ryanair è lieta di annunciare il proprio operativo per l'estate 2023 da Parma, con una nuova entusiasmante rotta per Palermo, offrendo ai cittadini e ai visitatori di Parma una scelta ancora più ampia per le loro vacanze estive alle tariffe più basse d'Europa", ha detto. Ancora non sono state ufficialmente svelate tutte le mete estive che riguardano lo scalo palermitano, anche se, collegandosi sul sito della società, è possibile già acquistare voli per diverse nuove destinazioni dalla primavera in poi, anche fuori dai confini italiani, come ad esempio Vienna.

Ryanair, le nuove tratte a Trapani

Ryanair investe sempre più in Sicilia. Già annunciate la Summer 2023 dall'aeroporto di Trapani, con diverse novità. Per quanto riguarda le tratte nazionali, la rotta Trapani – Milano Bergamo prevede 11 voli settimanali; per Bologna, Napoli, Pescara, Pisa, Roma Fiumicino 14 voli; per Torino 4 e Treviso 7. Tante le destinazioni internazionali e tutte 2 volte a settimana: Billund, Bordeaux, Bratislava, Brussels, Dusserdolf (3 volte a settimana), Francoforte, Karlsruhe, Katowice, Londra, Malta (5 volte a settimana), Manchester, Porto, Riga, Siviglia, Tolosa, Varsavia.

Ryanair, le nuove tratte a Comiso

Novità anche per lo scalo di Comiso: a partire dal mese di giugno, Ryanair offrirà voli verso Bruxelles Charleroi tre volte a settimana, Bologna due volte a settimana (tre volte durante il picco estivo), Pisa tre volte a settimana, Bergamo tre volte a settimana, Malpensa sei volte a settimana e Fiumicino cinque volte a settimana (sei volte durante il picco estivo), Treviso tre volte a settimana.



