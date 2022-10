Attualita 676

Ryanair cerca in Sicilia personale di bordo: tre giorni di selezioni all'aeroporto di Trapani

La compagnia aerea sta cercando personale di bordo per le sedi austriache di Vienna e in Croazia a Zagabria e Zara

Redazione

Ryanair continua la sua ricerca di personale in Sicilia. Sono state programmate per lunedì 24, martedì 25 e mercoledì 26 ottobre all’Aeroporto di Trapani Birgi tre giornate di recruiting (due sessioni al giorno) per nuovi assistenti di volo che saranno effettuati da Lauda Europe, compagnia del gruppo Ryanair.

La compagnia aerea europea lowcost sta cercando personale di bordo per le sedi austriache di Vienna e in Croazia a Zagabria e Zara. Gli orari delle selezioni saranno ogni giorno alle 10 e alle 15. I candidati dovranno affrontare una prova di lingua inglese come preselezione per l’accesso ai colloqui individuali.I candidati che passeranno la preselezione avranno accesso ai colloqui individuali per poi, in caso di esito positivo, accedere ad un corso di formazione gratuito in cui verranno spiegati i dettagli relativi al lavoro. Presente a Trapani Maria Cristina Civiletti, Head of Inflight di Lauda Europe Lt. (Gds.it)



