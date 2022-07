Attualita 366

Ryanair cerca assistenti di volo, al via a Palermo la selezione di due giorni

I candidati dovranno sostenere una breve prova di lingua inglese come pre selezione per l’accesso ai colloqui individual

Redazione

29 Luglio 2022 10:15 Condividi Notizia Facebook Twitter LinkedIn Email https://www.seguonews.it/ryanair-cerca-assistenti-di-volo-al-via-a-palermo-la-selezione-di-due-giorni Copia Link Condividi Notizia

Due giornate di reclutamento a Palermo per nuovi assistenti di volo. A organizzarle è Lauda Europe, compagnia del gruppo Ryanair. Si potrà partecipare alla selezione oggi 29 luglio e domani 30 luglio, e sarà aperta a chiunque vorrà aderire. Per farlo basterà presentarsi presso l’Hotel Mercure - in via Mariano Stabile, 112 - in una delle quattro sessioni previste, alle 10 e alle 15.

I candidati dovranno sostenere una breve prova di lingua inglese come pre selezione per l’accesso ai colloqui individuali, successivamente verranno spiegate nel dettaglio le opportunità relative all’accesso al lavoro in Lauda Europe, a cominciare da un corso di formazione di sei settimane completamente gratuito, per il quale è prevista una diaria giornaliera, che darà poi accesso alla collocazione in una delle basi del network Lauda Europe. Ad accogliere i candidati sarà presente l’Head of Inflight di Lauda Europe Ltd, Maria Cristina Civiletti.(Gds.it)



Due giornate di reclutamento a Palermo per nuovi assistenti di volo. A organizzarle è Lauda Europe, compagnia del gruppo Ryanair. Si potrà partecipare alla selezione oggi 29 luglio e domani 30 luglio, e sarà aperta a chiunque vorrà aderire. Per farlo basterà presentarsi presso l'Hotel Mercure - in via Mariano Stabile, 112 - in una delle quattro sessioni previste, alle 10 e alle 15. I candidati dovranno sostenere una breve prova di lingua inglese come pre selezione per l'accesso ai colloqui individuali, successivamente verranno spiegate nel dettaglio le opportunità relative all'accesso al lavoro in Lauda Europe, a cominciare da un corso di formazione di sei settimane completamente gratuito, per il quale è prevista una diaria giornaliera, che darà poi accesso alla collocazione in una delle basi del network Lauda Europe. Ad accogliere i candidati sarà presente l'Head of Inflight di Lauda Europe Ltd, Maria Cristina Civiletti.(Gds.it)

© Riproduzione riservata

Ti potrebbero interessare