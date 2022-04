Attualita 257

Ryanair assume assistenti di volo: ecco i requisiti richiesti per partecipare alla selezione

Gli inserimenti di personale fanno seguito al piano di assunzioni Ryanair varato nel 2021

Redazione

Nuove assunzioni in Ryanair. La compagnia cerca assistenti di volo da reclutare attraverso la società interinale che si occupa da anni delle selezioni. Gli inserimenti di personale fanno seguito al piano di assunzioni Ryanair varato nel 2021 che prevede la creazione in totale di 6 mila posti di lavoro.Possono partecipare alla selezione sia uomini che donne, maggiorenni, con un'altezza compresa fra i 157 cm e i 188 cm. Occorre essere in possesso del diploma di istruzione secondaria di secondo grado, e del passaporto europeo. Richieste anche ottime capacità natatorie, conoscenza della lingua inglese, flessibilità e disponibilità a lavorare su turni, predisposizione ai rapporti con il pubblico ed una grande passione per i viaggi.

Le candidature verranno raccolte dal portale Crewlink, dove gli interessati potranno inoltrare il proprio curriculum e partecipare alle selezioni per la posizione di proprio interesse. L'ufficio del personale si riserverà di analizzare tutte le candidature e convocare i candidati più in linea con i requisiti richiesti. L’iter di selezione per gli Assistenti di Volo prevede la somministrazione di un test in lingua inglese e un colloquio con i responsabili HR Ryanair. Ryanair garantisce un periodo di alta formazione e i cosiddetti recruiting day si svolgeranno direttamente da remoto. Chi verrà selezionato, infatti, avrà la possibilità di apprendere le competenze necessarie richieste. Al termine dell'intero ciclo formativo dovrà essere in grado di offrire servizi ottimali ai passeggeri durante il volo, svolgere attività di vendita di prodotti e servizi lanciati direttamente dalla compagnia, informare la clientela sulle norme di sicurezza e sulle promozioni in corso.(Gds.it)



