Attualita 579

Ryanair annuncia quattro nuove destinazioni dalla Sicilia: tariffe a 21,99 euro

Partiranno dall'aeroporto di Palermo e sono Baden-Baden, Barcellona, Edimburgo e Genova

Redazione

21 Giugno 2022 13:20 Condividi Notizia Facebook Twitter LinkedIn Email https://www.seguonews.it/ryanair-annuncia-quattro-nuove-destinazioni-dalla-sicilia-tariffe-a-2199-euro Copia Link Condividi Notizia

Trentanove rotte da Palermo e 4 nuove destinazioni. Si tratta dei nuovi voli Ryanair per l'estate annunciati oggi dalla compagnia aerea durante una conferenza stampa. In totale saranno 5 gli aerei della Ryanair basati nel capoluogo e più di 530 i voli che verranno effettuati a settimana. L'investimento sull'aeroporto di Palermo, da parte della compagnia, è di 500 milioni di dollari e andrà a supportare più di 150 posti di lavoro altamente retribuiti nel settore dell'aviazione e più di 3.300 posti di lavoro indiretti nel capoluogo. Le 4 nuove destinazioni sono Baden-Baden, Barcellona, Edimburgo e Genova.

Ryanair ha anche lanciato una promozione con tariffe disponibili a partire da soli 21,99 euro per viaggi fino a ottobre 2022, che devono essere prenotati entro giovedì 23 giugno. "Operazioni efficienti e tariffe aeroportuali competitive sono le basi da cui Ryanair può fornire una crescita del traffico a lungo termine e una maggiore connettività - ha detto stamani Mauro Bolla, Country Manager di Ryanair per l’Italia -. Abbiamo lavorato a stretto contatto con i nostri partner nell'aeroporto di Palermo per garantire questa crescita e migliorare i servizi per coloro che vivono, lavorano o desiderano visitare Palermo e la Sicilia. Per accelerare la ripresa del turismo, chiediamo al Governo Italiano di eliminare su tutti i viaggi aerei dal 2022 al 2025 la "tassa sul turismo", che sta danneggiando la competitività degli aeroporti italiani rispetto a quelli europei. L'eliminazione di questa tassa faciliterebbe una rapida ripresa del traffico aereo italiano e dei posti di lavoro grazie alle tariffe basse e al piano di crescita a lungo termine di Ryanair". "Si consolida la partnership con Ryanair, compagnia che ha contribuito in maniera decisa all’aumento dei passeggeri da e per l’aeroporto internazionale “Falcone Borsellino” di Palermo - dice Giovanni Scalia, CEO di Gesap, società di gestione dello scalo aereo palermitano -. La programmazione di questa stagione estiva conferma il solido rapporto commerciale, che ormai dura da tempo, con la compagnia, che continua a investire sull’aeroporto e sul territorio”.(Gds.it)



Trentanove rotte da Palermo e 4 nuove destinazioni. Si tratta dei nuovi voli Ryanair per l'estate annunciati oggi dalla compagnia aerea durante una conferenza stampa. In totale saranno 5 gli aerei della Ryanair basati nel capoluogo e più di 530 i voli che verranno effettuati a settimana. L'investimento sull'aeroporto di Palermo, da parte della compagnia, è di 500 milioni di dollari e andrà a supportare più di 150 posti di lavoro altamente retribuiti nel settore dell'aviazione e più di 3.300 posti di lavoro indiretti nel capoluogo. Le 4 nuove destinazioni sono Baden-Baden, Barcellona, Edimburgo e Genova. Ryanair ha anche lanciato una promozione con tariffe disponibili a partire da soli 21,99 euro per viaggi fino a ottobre 2022, che devono essere prenotati entro giovedì 23 giugno. "Operazioni efficienti e tariffe aeroportuali competitive sono le basi da cui Ryanair può fornire una crescita del traffico a lungo termine e una maggiore connettività - ha detto stamani Mauro Bolla, Country Manager di Ryanair per l'Italia -. Abbiamo lavorato a stretto contatto con i nostri partner nell'aeroporto di Palermo per garantire questa crescita e migliorare i servizi per coloro che vivono, lavorano o desiderano visitare Palermo e la Sicilia. Per accelerare la ripresa del turismo, chiediamo al Governo Italiano di eliminare su tutti i viaggi aerei dal 2022 al 2025 la "tassa sul turismo", che sta danneggiando la competitività degli aeroporti italiani rispetto a quelli europei. L'eliminazione di questa tassa faciliterebbe una rapida ripresa del traffico aereo italiano e dei posti di lavoro grazie alle tariffe basse e al piano di crescita a lungo termine di Ryanair". "Si consolida la partnership con Ryanair, compagnia che ha contribuito in maniera decisa all'aumento dei passeggeri da e per l'aeroporto internazionale "Falcone Borsellino" di Palermo - dice Giovanni Scalia, CEO di Gesap, società di gestione dello scalo aereo palermitano -. La programmazione di questa stagione estiva conferma il solido rapporto commerciale, che ormai dura da tempo, con la compagnia, che continua a investire sull'aeroporto e sul territorio".(Gds.it)

© Riproduzione riservata

Ti potrebbero interessare