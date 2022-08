Attualita 555

Ryanair, stop ai voli super economici: basta con i biglietti da 9,99 o 24.99 euro

Lo ha detto Michael O'Leary, Ceo di Ryanair. I costi stanno diventando insostenibili

Redazione

11 Agosto 2022 15:29 Condividi Notizia Facebook Twitter LinkedIn Email https://www.seguonews.it/ryanair-addio-ai-voli-scontatissimi-non-vedremo-piu-biglietti-da-099-a-999-euro Copia Link Condividi Notizia

Addio ai bigliettiaerei di Ryanair scontatissimi. "Non c'è dubbio che i nostri biglietti a 0,99 centesimi e anche quelli a 9,99 euro sono qualcosa che non vedremo più per molti anni". Le parole sono di Michael O'Leary, Ceo di Ryanair, e sono una bella doccia gelata per tutte gli italiani abituati a scandagliare il web alla ricerca di un volo low cost per viaggiare in Italia e in Europa. Ryanair dice basta. Stop ai voli super economici, appunto da 0,99 a 9,99 euro. Non ci saranno più. Diventeranno belli i ricordi della vacanze estive programmate in Sicilia, in Sardegna, ma anche nelle capitali europee, sfruttando i prezzi convenienti dei voli della compagnia irlandese. Pesa tantissimo il caro energia conseguente alla guerra in Ucraina nella decisione presa a Dublino. Il settore aereo inevitabilmente è stato colpito dai prezzi del carburante e così Ryanair ha deciso di voltare pagina.

Una vera e propria svolta quella annunciata dall'amministratore delegato del gruppo, Michael O'Leary intervistato da BBC Radio 4. In un discorso molto ampio sull'inflazione, O'Leary ha spiegato che il settore delle low cost, che pure resisterà perché le persone continueranno a volare "frequentemente", è inevitabilmente influenzato dagli aumenti del petrolio. "Non credo che ci saranno più voli a 10 euro. La nostra tariffa media è stata l'anno scorso di 40 euro, andremo verso i 50 nei prossimi cinque anni. Le nostre tariffe promozionali superscontate, quelle a 1 euro, a 0,99 o anche a 9,99, penso che non si vedranno per un certo numero di anni".(Quoyidiano.inet)



Addio ai bigliettiaerei di Ryanair scontatissimi. "Non c'è dubbio che i nostri biglietti a 0,99 centesimi e anche quelli a 9,99 euro sono qualcosa che non vedremo più per molti anni". Le parole sono di Michael O'Leary, Ceo di Ryanair, e sono una bella doccia gelata per tutte gli italiani abituati a scandagliare il web alla ricerca di un volo low cost per viaggiare in Italia e in Europa. Ryanair dice basta. Stop ai voli super economici, appunto da 0,99 a 9,99 euro. Non ci saranno più. Diventeranno belli i ricordi della vacanze estive programmate in Sicilia, in Sardegna, ma anche nelle capitali europee, sfruttando i prezzi convenienti dei voli della compagnia irlandese. Pesa tantissimo il caro energia conseguente alla guerra in Ucraina nella decisione presa a Dublino. Il settore aereo inevitabilmente è stato colpito dai prezzi del carburante e così Ryanair ha deciso di voltare pagina. Una vera e propria svolta quella annunciata dall'amministratore delegato del gruppo, Michael O'Leary intervistato da BBC Radio 4. In un discorso molto ampio sull'inflazione, O'Leary ha spiegato che il settore delle low cost, che pure resisterà perché le persone continueranno a volare "frequentemente", è inevitabilmente influenzato dagli aumenti del petrolio. "Non credo che ci saranno più voli a 10 euro. La nostra tariffa media è stata l'anno scorso di 40 euro, andremo verso i 50 nei prossimi cinque anni. Le nostre tariffe promozionali superscontate, quelle a 1 euro, a 0,99 o anche a 9,99, penso che non si vedranno per un certo numero di anni".(Quoyidiano.inet)

© Riproduzione riservata

Ti potrebbero interessare