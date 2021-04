Attualita 95

Ryanair, 200 voli settimanali da Palermo verso 40 destinazioni: tutte le rotte, 6 sono nuove

Ryanair ha lanciato la promozione "Zero Supplemento Cambio Volo" nel caso in cui i piani di viaggio dovessero subire modifiche

Redazione

13 Aprile 2021 20:13

Ryanair ha lanciato il suo più grande programma estivo da Palermo, con oltre 200 voli settimanali verso 40 destinazioni, incluse 6 nuove rotte verso Alghero, Cagliari, Cuneo, Leopoli, Rimini e Siviglia. La programmazione di Ryanair da Palermo per l’estate 2021 prevede: 40 rotte in totale di cui 6 nuove verso Alghero, Cagliari, Cuneo, Leopoli, Rimini e Siviglia, tutte bisettimanali a partire da luglio (ad eccezione di Cagliari, da giugno)

Si tratta di oltre 200 voli settimanali e collegamenti con destinazioni turistiche come Malta, Londra e Cracovia, nonché collegamenti domestici con Bologna e Milano Bergamo. Ryanair ha lanciato la promozione “Zero Supplemento Cambio Volo” nel caso in cui i piani di viaggio dovessero subire modifiche. Per l’occasione, Ryanair ha anche lanciato un’offerta speciale con tariffe disponibili a partire da soli 19.99 euro per i viaggi fino alla fine di ottobre 2021, che devono essere prenotati entro la mezzanotte di giovedì 15 aprile sul sito Ryanair.com.

"Mentre i programmi di implementazione delle vaccinazioni continueranno nei prossimi mesi, il traffico aereo è destinato a crescere questa estate e siamo lieti di annunciare il più grande operativo estivo di sempre per Palermo con 200 voli settimanali e 40 rotte in totale, inclusi 6 nuovi collegamenti per Alghero, Cagliari, Cuneo, Leopoli, Rimini e Siviglia", ha dichiarato il Ceo di Ryanair, Eddie Wilson.

"I clienti Ryanair - prosegue - possono ora prenotare la loro meritata pausa estiva con la certezza che se i loro piani dovessero cambiare, possono spostare le date di viaggio due volte senza pagare il supplemento di cambio volo fino alla fine di ottobre 2021, e pagando solo l’eventuale differenza di prezzo tra il volo originale ed il nuovo volo". "La realtà palermitana - dichiara il sindaco di Palermo, Leoluca Orlando -, dopo un lungo periodo di sospensione per le criticità legate alla pandemia, ha in questi mesi posto in essere azioni e contatti che trovano nella scelta di Ryanair un contributo significativo al ruolo strategico dell’aeroporto di Palermo e dalla società di gestione Gesap. La presenza dei vertici della compagnia irlandese è conferma di tale ruolo strategico. Dobbiamo essere e siamo pronti per il ritorno con incrementi significativi alla attrattività turistica e internazionale".

"L’importante partnership pluriennale tra Gesap e Ryanair - fa sapere Giovanni Scalia, amministratore delegato Gesap -, è sintetizzata in questa consistente offerta con un numero sempre crescente di voli per la stagione estiva, che entrerà nel vivo nei prossimi mesi. Dopo tanti sacrifici, grazie alla campagna di vaccinazione anti-covid e ai controlli, crediamo che la Sicilia sia una tra le mete più ricercate dal turismo interno e da quello internazionale, e ciò garantirà il rilancio graduale che ci porterà fuori dalla crisi. Nonostante le difficoltà create dalla pandemia, l’attività dello scalo aereo palermitano non ha visto sosta. In quest’ultimo anno, il Falcone Borsellino ha garantito un percorso di sicurezza per i passeggeri e ha proseguito nei suoi investimenti per costruire l’aeroporto del futuro, con più servizi, innovazione e attenzione all’ambiente".



Ryanair ha lanciato il suo più grande programma estivo da Palermo, con oltre 200 voli settimanali verso 40 destinazioni, incluse 6 nuove rotte verso Alghero, Cagliari, Cuneo, Leopoli, Rimini e Siviglia. La programmazione di Ryanair da Palermo per l'estate 2021 prevede: 40 rotte in totale di cui 6 nuove verso Alghero, Cagliari, Cuneo, Leopoli, Rimini e Siviglia, tutte bisettimanali a partire da luglio (ad eccezione di Cagliari, da giugno) Si tratta di oltre 200 voli settimanali e collegamenti con destinazioni turistiche come Malta, Londra e Cracovia, nonché collegamenti domestici con Bologna e Milano Bergamo. Ryanair ha lanciato la promozione "Zero Supplemento Cambio Volo" nel caso in cui i piani di viaggio dovessero subire modifiche. Per l'occasione, Ryanair ha anche lanciato un'offerta speciale con tariffe disponibili a partire da soli 19.99 euro per i viaggi fino alla fine di ottobre 2021, che devono essere prenotati entro la mezzanotte di giovedì 15 aprile sul sito Ryanair.com. "Mentre i programmi di implementazione delle vaccinazioni continueranno nei prossimi mesi, il traffico aereo è destinato a crescere questa estate e siamo lieti di annunciare il più grande operativo estivo di sempre per Palermo con 200 voli settimanali e 40 rotte in totale, inclusi 6 nuovi collegamenti per Alghero, Cagliari, Cuneo, Leopoli, Rimini e Siviglia", ha dichiarato il Ceo di Ryanair, Eddie Wilson. "I clienti Ryanair - prosegue - possono ora prenotare la loro meritata pausa estiva con la certezza che se i loro piani dovessero cambiare, possono spostare le date di viaggio due volte senza pagare il supplemento di cambio volo fino alla fine di ottobre 2021, e pagando solo l'eventuale differenza di prezzo tra il volo originale ed il nuovo volo". "La realtà palermitana - dichiara il sindaco di Palermo, Leoluca Orlando -, dopo un lungo periodo di sospensione per le criticità legate alla pandemia, ha in questi mesi posto in essere azioni e contatti che trovano nella scelta di Ryanair un contributo significativo al ruolo strategico dell'aeroporto di Palermo e dalla società di gestione Gesap. La presenza dei vertici della compagnia irlandese è conferma di tale ruolo strategico. Dobbiamo essere e siamo pronti per il ritorno con incrementi significativi alla attrattività turistica e internazionale". "L'importante partnership pluriennale tra Gesap e Ryanair - fa sapere Giovanni Scalia, amministratore delegato Gesap -, è sintetizzata in questa consistente offerta con un numero sempre crescente di voli per la stagione estiva, che entrerà nel vivo nei prossimi mesi. Dopo tanti sacrifici, grazie alla campagna di vaccinazione anti-covid e ai controlli, crediamo che la Sicilia sia una tra le mete più ricercate dal turismo interno e da quello internazionale, e ciò garantirà il rilancio graduale che ci porterà fuori dalla crisi. Nonostante le difficoltà create dalla pandemia, l'attività dello scalo aereo palermitano non ha visto sosta. In quest'ultimo anno, il Falcone Borsellino ha garantito un percorso di sicurezza per i passeggeri e ha proseguito nei suoi investimenti per costruire l'aeroporto del futuro, con più servizi, innovazione e attenzione all'ambiente".

Ti potrebbero interessare