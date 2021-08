Attualita 282

Rubinetti a secco in diversi comuni: disagi a Caltanissetta, San Cataldo e Serradifalco

Disagi sono previsti anche nelle zone marine di Butera per via di un'interruzione all'Ancipa

Redazione

23 Agosto 2021 16:09

Siciliacque comunica che a partire dalle ore 07:00 del 25/08/21 sarà interrotto l’esercizio dell’acquedotto Ancipa per consentire l’esecuzione di alcuni interventi di manutenzione non più procrastinabili. Ne consegue che a partire da giorno 25/08 non sarà garantita la distribuzione nei comuni di San Cataldo, Serradifalco, zone marine di Butera e Caltanissetta. Nel comune di Caltanissetta sarà garantita la distribuzione nelle zone h24 Ospedale e Carcere. Siciliacque prevede di riattivare le forniture entro il 26/08 nei comuni di San Cataldo, Serradifalco e Caltanissetta e giorno 27/08 nelle zone balneari di Butera. Saranno forniti come di consueto gli aggiornamenti sulla ripresa e sulle turnazioni di ciascun comune.



