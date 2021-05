Attualita 672

Rubinetti a secco a Gela, mercoledì molti quartieri della città rimarranno senz'acqua

Ancora disagi per gli abitanti di alcune zone di Gela per un'interruzione che durerà all'incirca 16 ore

Redazione

10 Maggio 2021 16:35

Si comunica che a causa di una perdita all’interno di un pozzetto di diramazione tra la via Palazzi e la via Europa, nel comune di Gela, sarà necessario interrompere temporaneamente la distribuzione idrica giorno 12 maggio p.v. nelle zone h24 di Caposoprano alto e basso, San Giacomo alto e basso, Fondo Iozza per consentire i necessari interventi di riparazione. L’interruzione durerà circa 16 ore, dalle ore 8.00 alle ore 24.00 del predetto giorno.



Si comunica che a causa di una perdita all'interno di un pozzetto di diramazione tra la via Palazzi e la via Europa, nel comune di Gela, sarà necessario interrompere temporaneamente la distribuzione idrica giorno 12 maggio p.v. nelle zone h24 di Caposoprano alto e basso, San Giacomo alto e basso, Fondo Iozza per consentire i necessari interventi di riparazione. L'interruzione durerà circa 16 ore, dalle ore 8.00 alle ore 24.00 del predetto giorno.

Ti potrebbero interessare