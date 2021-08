Cronaca 854

Rubavano acqua pubblica assetando interi paesi: 26 misure cautelari della polizia tra Gela e Licata

Operazione H2O: gli indagati sono accusati, a vario titolo, di furti aggravati di ingenti quantità di acqua potabile ai danni della condotta idrica Gela – Aragona

Redazione

04 Agosto 2021 07:36

Dalle prime ore del mattino, i poliziotti del Commissariato di P.S. di Gela, stanno dando esecuzione ad un’Ordinanza applicativa di misure cautelari emessa dal G.I.P. del locale Tribunale, su richiesta della Procura della Repubblica presso il Tribunale di Gela che ha coordinato e diretto le indagini. I 26 indagati destinatari del provvedimento, tutti imprenditori agricoli e gestori di aziende del comprensorio di Gela e Butera, sono stati sottoposti alla misura cautelare del divieto di dimora e di accesso presso le aziende agricole da essi gestite o nelle quali collaborano; 14 di essi, inoltre, sono stati anche sottoposti all’obbligo di presentazione alla polizia giudiziaria competente per territorio di residenza.

Gli indagati sono accusati, a vario titolo, di furti aggravati di ingenti quantità di acqua potabile ai danni della condotta idrica Gela – Aragona, infrastruttura gestita dalla Siciliacque S.p.A. Le condotte contestate sono tutte aggravate dalla commissione del fatto con violenza sulle cose e su beni destinati a pubblico servizio ed utilità. I particolari dell’operazione, denominata “H2O”, saranno resi noti in una conferenza stampa tenuta dal Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Gela, prevista per le ore 11:00 odierne.



Dalle prime ore del mattino, i poliziotti del Commissariato di P.S. di Gela, stanno dando esecuzione ad un'Ordinanza applicativa di misure cautelari emessa dal G.I.P. del locale Tribunale, su richiesta della Procura della Repubblica presso il Tribunale di Gela che ha coordinato e diretto le indagini. I 26 indagati destinatari del provvedimento, tutti imprenditori agricoli e gestori di aziende del comprensorio di Gela e Butera, sono stati sottoposti alla misura cautelare del divieto di dimora e di accesso presso le aziende agricole da essi gestite o nelle quali collaborano; 14 di essi, inoltre, sono stati anche sottoposti all'obbligo di presentazione alla polizia giudiziaria competente per territorio di residenza. Gli indagati sono accusati, a vario titolo, di furti aggravati di ingenti quantità di acqua potabile ai danni della condotta idrica Gela - Aragona, infrastruttura gestita dalla Siciliacque S.p.A. Le condotte contestate sono tutte aggravate dalla commissione del fatto con violenza sulle cose e su beni destinati a pubblico servizio ed utilità. I particolari dell'operazione, denominata "H2O", saranno resi noti in una conferenza stampa tenuta dal Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Gela, prevista per le ore 11:00 odierne.

Ti potrebbero interessare